Le super campus créatif de l'ESMA se dévoile en images

L'École supérieure des métiers artistiques (ESMA) annonce la première pierre de son campus créatif pour le 21 mars prochain. La chantier est situé au coeur de Montpellier Cité Créative, le vaste projet urbain de la Métropole en cours de construction dans le quartier de l'ex-EAI et dédié en grande partie aux industries créatives et culturelles (ICC).

Nouvel équipement majeur de la Cité Créative après la Halle Tropisme, récemment inaugurée, la campus créatif de l'ESMA s'étendra sur 16 000 m2, mobilisant un investissement de 37 M€ porté par l'école montpelliéraine. Il intègrera quatre écoles - l'ESMA (cinéma d'animation et design), l'ETPA (photographie et game design), CinéCréatis (cinéma) et l'IPESAA (design et jeu vidéo) -, membres du réseau Icônes, dont le siège est également à Montpellier.

"Ce campus a pour ambition de devenir l'un des plus grands pôles français de formation dans les métiers du numérique", déclare Karim Khenissi, directeur général du réseau Icônes, dans un communiqué.

Le campus créatif devrait être inauguré à la rentrée 2020. L'ESMA a lancé le site officiel du projet et a présenté, le 7 février, une première vidéo qui en dévoile les contours :