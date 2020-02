34 studios internationaux réunis pour les étudiants de l’Idem à Barcelone

Pierre Rocca, cofondateur de l'Idem, intervient lors du 6e Animation Summit (Crédits : Pauline Compan)

Du 29 au 31 janvier, l’IDEM, école d’animation 3D de Perpignan, a réuni 34 studios internationaux de production à Barcelone pour son 6ème Animation Summit. Parmi les invités, des studios de renommés mondiales (dont SPA Studios, nominé aux Oscars 2020), et des représentants de l’écosystème ICC, qui échangé avec les autres acteurs de la filière et les étudiants de l’Idem, issus des campus de Barcelone et de Perpignan.