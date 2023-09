Futur campus de Montpellier Business School : un an de retard mais « le projet n’est pas menacé »

« Le permis de construire du nouveau campus de Montpellier Business School, signé en janvier, a fait objet d'une modification suite à l'augmentation du prix des matières premières et des taux d'intérêt mais nous serons à l'heure, le train est sur les bons rails ! »

Le 26 septembre, à l'occasion d'une conférence de rentrée, André Deljarry, le président de Montpellier Business School (également président de la CCI Hérault et 1er vice-président de la CCI Occitanie) affiche son optimisme sur l'ambitieux projet du nouveau campus de l'école de commerce qui réunira, dans le quartier Cambacérès à Montpellier, Montpellier Business School, les établissements de la CCI Hérault et de la CCI Occitanie, le CFA Purple Campus Montpellier, ainsi que le siège social de Purple Campus Occitanie.

André Deljarry martèle que l'investissement initial était de 95 millions d'euros. En avril 2022, c'est le chiffre de 90 millions d'euros qui avait pourtant été indiqué. Et le président de l'école assurait alors qu'il était « impératif que nous restions dans cette enveloppe, malgré l'augmentation du coût des matières premières »... Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, le projet subit l'inflation et l'enveloppe est désormais de 100 millions d'euros.

« Dans les clous »

« Les coûts ont été maîtrisés pour rester dans l'enveloppe budgétaire, et dans les circonstances actuelles, c'est un véritable défi que nous allons relever avec le promoteur, déclare André Deljarry devant la presse. La hausse de certains coûts de construction a nécessité un travail approfondi sur l'avant-projet définitif. Mais nous restons dans les clous et le projet n'est pas menacé. »

Rester dans les clous, cela signifie quelques réaménagements : « Nous n'avons rogné sur rien, et certainement pas sur la qualité du projet. Il y aura une petite montée du loyer sur 25 ans au lieu de 20 ans, et on est passé d'une surface de plancher de 32.000 à 30.000 m2 », énumère le dirigeant, qui ajoute que « si on s'enferme dans un contrat de promotion immobilière, c'est pour garantir le prix ! ».

Justement, il indique que le contrat de promotion immobilière « sera signé dans les prochains jours avec Eiffage Construction ».

« Nous avons été très exigeants avec les promoteurs, notre objectif étant de sortir le dossier en gardant la qualité du projet, ajoute-t-il. Le projet a obtenu le label Bâtiment Durable Occitanie niveau Argent, soit 300 critères "développement durable" intégrés dans le projet de construction. Ce campus sera novateur et écoresponsable. Il sera aussi l'emblème de ce nouveau quartier de l'innovation à Montpellier. »

Un label qui, selon Stéphanie Andrieu, vice-présidente de Montpellier Business School, « nous permettra de gagner sur les futurs coûts de fonctionnement du campus et donc d'augmenter le loyer sans que l'école et les CCI en pâtissent ».

« Un décalage de confort »

« J'ai demandé à ce qu'on soit dans les murs pour la rentrée 2026, ce qui nous laisse 36 mois pour la réalisation », annonce également André Deljarry.

Ce qui signifie un décalage d'un an sur le calendrier initial qui prévoyait une rentrée en septembre 2025 : « Nous décalons l'installation car cela aurait été trop serré. C'est un décalage de confort », répond André Deljarry qui vise la pose de la première pierre fin 2023 ou début 2024.

« Nous avons même d'autres idées pour faire d'autres petites économies sur le projet, dont je parlerais plus tard, glisse-t-il. L'école est ici depuis 50 ans et doit s'inscrire maintenant de façon différente dans ce quartier du savoir de Cambacérès. L'erreur serait d'abandonner le dossier ! »

Le nouveau campus permettra d'accueillir 5.000 étudiants contre 3.500 aujourd'hui. Quatre résidences étudiantes (600 logements) sont également prévues sur le campus.