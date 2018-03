Première édition de JobsTIC à Montpellier

Après dix éditions antérieures à Toulouse et, plus ponctuellement, à Rodez et Carcassonne, JobsTIC se délocalisera pour la première fois à Montpellier mardi 20 mars 2018. Le forum des métiers du numérique et de l'innovation accueillera, à cette occasion, près de 300 participants (étudiants, demandeurs d'emploi, experts, conseillers, entrepreneurs, etc.).

Une vingtaine de recruteurs seront également présents et apporteront environ 400 propositions de stages et d'emplois, auxquels s'ajouteront les 150 postes identifiés par Pôle Emploi à lui seul. Cette édition 2018 fera en effet un état des lieux de l'emploi du numérique à une période où la pénurie de main d'oeuvre sévit souvent dans le secteur.