Emploi cadre en Occitanie : ce que la crise sanitaire a changé

La crise sanitaire aura tout bouleversé : le fonctionnement des entreprises et mécaniquement, le marché de l'emploi. Un coup d'œil sur le segment de l'emploi cadre en Occitanie révèle un impact finalement peu surprenant, en tout cas cohérent avec la typologie du territoire, de son tissu économique et des secousses qu'il a subies.

« Sur le secteur privé, on compte 274.750 cadres salariés mais la particularité de l'Occitanie, c'est qu'on est sur une très grande région géographique, avec 70% des cadres qui sont sur Toulouse et son agglomération, et beaucoup dans le secteur de l'aéronautique, rappelle en préambule Jean-Sébastien Fiorenzo, délégué régional de l'APEC Occitanie (50 collaborateurs à Toulouse, Montpellier et Nîmes). Le 2e bassin est Montpellier, puis Nîmes et Perpignan. »