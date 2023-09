Le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh nommé dans les Alpes-Maritimes, François-Xavier Lauch lui succède

La rumeur courait depuis la mi-juillet, répandue par David Lisnard, maire (LR) de Cannes et président de l'Association des maires de France... Alors que le chassé-croisé des préfets a commencé, le conseil des ministres de ce 13 septembre a entériné une nouvelle salve de nominations qui confirme la rumeur estivale : le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh est nommé préfet des Alpes-Maritimes. C'est François-Xavier Lauch, préfet du Tarn, qui lui succèdera dans l'Hérault.

Hugues Moutouh, 55 ans, était en poste depuis juillet 2021 dans la capitale languedocienne où il n'aura passé que deux années. Ce juriste, haut fonctionnaire et essayiste, entré dans la préfectorale en 2010, s'y est illustré notamment pour des prises de paroles sans détours.

« Une claque et au lit »

Ainsi, devant une assemblée de professionnels du bâtiment, en juin 2022, le préfet avait lancé quelques punchlines décomplexées : « A Montpellier, on est sur une zone de tension énorme, avec déjà un stock de retard et je ne vois pas comment on va faire avec le ZAN (zéro artificialisation nette, NDLR)... On n'est pas à -50%, on est entre -30 et -35%, c'est bon. Je demande à la DDTM d'avoir une approche pragmatique ». Ou encore « Lille-Roubaix-Tourcoing ou Aix-Marseille sont de vraies métropoles, Montpellier non. Il n'y a pas de façade maritime alors que Montpellier devrait être "la" métropole méditerranéenne par excellence ! », qui avait certainement fait grincer des dents le président de la Métropole Michaël Delafosse... Concernant le port de Sète, Hugues Moutouh avait déclaré « c'est le seul port en eau profonde en Méditerranée... Je suis sidéré par le manque d'attention financière de tous les acteurs, l'Etat et la Région. C'est un outil extraordinaire sur lequel on n'investit pas suffisamment », déclenchant une réaction vive de la présidente de Région Carole Delga qui avait rappelé les investissements réalisés par sa collectivité.

La prise de parole qui aura marqué les esprits peu avant son départ pour Nice est intervenue en juin dernier, alors qu'il était invité sur France Bleu Hérault suite aux émeutes qui se sont déroulées dans plusieurs villes de France en réponse à la mort du jeune Nahel, à Nanterre. Le haut-fonctionnaire avait alors fait une déclaration très remarquée et très commentée : « Si demain, vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou aller caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode, c'est quoi ? C'est deux claques et au lit ! ».

Proche de la Macronie

François-Xavier Lauch, 41 ans, prend donc la suite d'Hugues Moutouh à la préfecture de l'Hérault. Il était préfet du Tarn depuis janvier 2022. Originaire de la Haute-Vienne, il est issu de la promotion "République" de l'ENA, notamment avec Thomas Cazenave, l'actuel ministre des Comptes publics.

Il a, entre autres, été directeur de cabinet à la préfecture du Var, du Vaucluse ou des Alpes-Maritimes, avant de devenir le premier chef de cabinet du président Emmanuel Macron en 2017, ou directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin de juillet 2020 à fin 2021.

Parmi les gros dossiers que ce proche de la Macronie aura eu à gérer durant son (court) passage dans le Tarn, figure la contestation croissante contre la réalisation de l'autoroute A 69 entre Castres et Toulouse.