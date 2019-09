Sportup Summit 2019 : "l'année de la maturité"

Comme chaque année, les 30 starts-up participant au Sportup Summit suivront un programme complet avec des ateliers de coaching, de pitchs, des épreuves sportives et des ateliers pratiques pour développer un business, avant la remise de prix finale, qui récompense les entreprises dans trois catégories : révélation, impulsion et tremplin.

Pour la réussite de ces 48h dédiées à l'innovation sportive, les équipes du Sportup Summit se sont entourées d'un parrain, l'athlète Kevin Mayer, d'une marraine, la vice-président du Medef Dominique Carlac'h, mais aussi de coachs et d'anciens sportifs de haut niveau.

"Les jeunes pousses ont besoin de structures et d'un écosystème dynamiques, mais elles ont aussi besoin de réseau, plaide Jean-Marc Oluski, président de l'agence régionale Ad'OCC Sport. L'objectif du Sportup Summit est aussi de créer des opportunités de networking. Nous commençons d'ailleurs à avoir une reconnaissance nationale, voire internationale. Nous le voyons avec l'arrivée de sponsors comme la Banque Populaire, la Caisse d'Epargne ou Allianz, et sur la qualité de la programmation des conférences du vendredi 4 octobre. De plus, le Sportup Summit accueille cette année deux starts-up marocaines, une irlandaise et une québécoise ; c'est l'année de la maturité."