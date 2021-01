Pas de réouverture des stations de ski : inquiétude au Mont-Aigoual et à Font-Romeu

Privées des vacances de Noël, les stations de ski escomptaient au moins rouvrir leurs remontées mécaniques le 7 janvier. La nouvelle sera officialisée ce soir mais les gérants des stations le savent déjà : c'est non. La décision a été prise hier, mercredi 6 janvier, à l'issue du Conseil de défense.

Même s'ils s'y attendaient, c'est néanmoins un nouveau coup de massue pour ceux qui ont désormais dans le viseur la date du 6 février, démarrage des vacances de février...

En Lozère, les gérants de la station Alti Aigoual, qui culmine à 1.400 m d'altitude, sont plus que fébriles. Thomas Flavier et son associé Denis Boissière sont arrivés en 2019 dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) avec la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes pour gérer un domaine skiable de 15 pistes de ski alpin doté 12 remontée mécaniques et 95 canons à neige, de 60 km de ski de fond, 20 km de pistes de raquettes, et de deux chalets-restaurants.

La société, qui emploie cinq salariés à l'année et jusqu'à 20 saisonniers, a connu deux saisons d'été et l'hiver...