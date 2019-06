Coupe du monde 2019 : Montpellier veut marquer des buts

La France accueille pour la première fois la Coupe du monde féminine de football, du 7 juin au 7 juillet, et Montpellier est dans les starting-blocks. « Nous allons déployer toute notre énergie et notre passion du sport pour faire de cette compétition internationale un grand rendez-vous festif, sportif, accessible à tous les habitants de Montpellier et sa Métropole. Le football féminin dispose d'une grande place à Montpellier, une place historique. Nous mettrons tout en œuvre pour faire briller les talents sportifs d'ici et d'ailleurs », affirme Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de la Métropole.

Candidate dès 2015, retenue aux côtés de huit autres villes hôtes (Grenoble, Le Havre, Lyon, Nice, Paris, Reims, Rennes, Valenciennes) en 2017, la Métropole héraultaise peaufine son dispositif depuis deux ans à grand renfort de communication. Pour maximiser les retombées de l'événement, tout d'abord. Même si le comité d'organisation ne donne aucune simulation en amont, Montpellier a souvent capitalisé sur l'organisation de grands rendez-vous internationaux du sport. Par comparaison, la réception, avec Lille, du championnat d'Europe de basket masculin avait généré en 2015...