IN’ESS investit et intensifie l‘accès à la créativité

Structure dédiée à l'économie sociale et solidaire, IN'ESS, implanté dans le quartier Saint-Jean/Saint-Pierre à Narbonne, poursuit le développement de ses outils innovants au service des chefs d'entreprises et porteurs de projets. C'est en présence de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, de Jacques Bascou, président du Grand Narbonne, et de Tristan Lamy, vice-président de l'Agglo, qu'a eu lieu, mercredi 23 mai, l'inauguration d'un espace de créativité situé au second étage du bâtiment.

« Ce nouvel espace, qui permet de sortir de la routine managériale et de production, est une chance de plus pour redynamiser le vivier de compétences du territoire et attirer les entrepreneurs sur le Grand Narbonne » se réjouit Tristan Lamy.

Le numérique, facteur d'inclusion

Créé en 2014 dans l'idée de soutenir les projets professionnels et la création d'activités sur le territoire en matière d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire, IN'ESS a rapidement élargi son champ d'activités à l'économie collaborative.

« En 2015, nous avons expérimenté la première formation de développeur web en Occitanie. Cela nous a valu de recevoir le label national Grande École Numérique, puis d'être repéré par la Région Occitanie pour devenir l'École Régionale du Numérique », rappelle Sandrine Solé, directrice d'IN'ESS.

Les propositions de formations intensives au codage et au développement web ont permis à IN'ESS de capter de nouveaux profils en favorisant l'accès à des publics éloignés de l'emploi (notamment les élèves en rupture scolaire). Dix apprenants de la première promotion de cette formation (dispensée par Simplon.co) ont reçu, ce 23 mai, leur Titre professionnel de développeur logiciel, huit d'entre eux ayant déjà trouvé un emploi.

Un espace de 70 m2 modulable

En 2017, IN'ESS élargissait encore son champ d'action en investissant 230 000 € dans un nouvel outil, un FabLab, laboratoire de fabrication et de prototypage numérique à destination des entrepreneurs et des particuliers. Après tout juste un an d'activité, cet espace collaboratif a permis d'expérimenter de nouvelles solutions techniques dans divers domaines : création ou recyclage de pièces pour contourner l'obsolescence programmée, ruches connectées placées sur les toits du bâtiment...

En parallèle, un espace de coworking a été créé pour permettre d'expérimenter les microsystèmes et consolider les expériences des intervenants.

« Nous accueillons une quinzaine de résidents au quotidien et une trentaine d'entreprises sont hébergées en pépinière ou dans l'hôtel d'entreprises », précise Sandrine Solé. Inauguré en 2017, cet espace de 1 000 m2, situé au second étage du bâtiment, comprend une vingtaine de bureaux (loyer à 12 € le m2) et des espaces mutualisés (salle de réunion, salle de sport, espace de restauration et de détente...).

De la couveuse à l'hôtel d'entreprises, IN'ESS a été conçu dans une logique de parcours. Ne manquait plus que la structure de point de départ : la salle de créativité. Éloigné des codes du monde de travail, cet espace de 70 m2 est entièrement modulable en fonction des animations de manière à favoriser la libre parole.

« Complémentaire des services existants, la salle de créativité est une nouvelle façon de penser et de travailler sur la cohésion d'équipe, explique la directrice d'IN'ESS. Trois agents sont formés pour conseiller sur le choix et le format de la prestation la plus adaptée en fonction des besoins et pour animer des séances collectives de créativité. L'objectif est d'aider à insuffler un esprit d'innovation via de nouvelles techniques de développement et d'intensifier l'accès à la créativité. »

Reconnu pour son implication dans la recherche d'outils favorisant les initiatives pour l'emploi, IN'ESS vient d'être retenu pour accueillir la prochaine manifestation de YESS Academie, l'académie de l'entrepreneur social née à Montpellier en 2014.