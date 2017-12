Le Mont-Aigoual se dote d'un centre de sensibilisation au changement climatique

Le point culminant du Gard s'est trouvé un second souffle. D'ici trente-six mois, le Mont Aigoual sera pourvu d'un centre de sensibilisation au changement climatique. Installé au sein de l'actuelle station météorologique de Météo France, ce nouvel équipement est voué à accueillir conférences et espaces scénographiques autour des changements climatiques et leurs conséquences pour l'humanité.

"Il y a quelques années, Météo France a fermé plusieurs centres météo. Afin de préserver celui du Mont Aigoual, nous leur avons présenté ce projet de restauration du bâtiment avec la volonté de mettre en avant, de façon scientifique, pédagogique et ludique, un sujet majeur d'actualité", explique Martin Delord (PS), président de la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires.

D'un montant de 3,4 M€, l'investissement porté par la moins peuplée des intercommunalités du département (5 500 habitants) va notamment recevoir les soutiens de l'État (1,2 M€), du Conseil régional Occitanie et du Conseil départemental du Gard. D'ores et déjà, un comité scientifique a été mis sur pied pour penser le contenu des lieux réaménagés par le cabinet mendois Navecth Architectes.

"Le fil conducteur de l'exposition consistera à interroger la place de l'homme face aux changements climatiques. Plusieurs séquences jalonneront le parcours du visiteur. La visite commencera par la rencontre avec un météorologue qui introduira la notion d'observation météorologique et climatologique, y compris à travers le climat de l'Aigoual. Le visiteur cheminera ensuite à travers plusieurs séquences et sera interpellé sur la notion du climat, passé et présent, sur l'observation des changements climatiques, sur le rôle des activités humaines dans ces changements ainsi que sur les solutions d'adaptation à mettre en place", poursuit Martin Delord.

Les travaux devraient démarrer en septembre 2018 pour une livraison au printemps 2020. L'ambition de la Communauté de communes est d'augmenter de 20 % le nombre de visiteurs pénétrant actuellement l'Observatoire sur les 200 000 personnes fréquentant annuellement le sommet de l'Aigoual.