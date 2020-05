Générale du Solaire ouvre son capital pour accélérer sa croissance

Créée en 2008 par Daniel Bour, le groupe Générale du Solaire est un producteur indépendant d'énergie solaire, pilotant ses projets de leur développement à leur exploitation. Basé à Paris et à Montpellier, il emploie quelque 60 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 60 M€ en 2019 sur l'ensemble de ses activités.

Il opère en France (250 centrales solaires, 200 MWc lauréats CRE et 400 MWc de projets en développement) et à l'international (Europe, en Afrique et au Moyen-Orient) avec sa filiale GDS International (près de 1 GWc de projet en développement).

Le 5 mai, Générale du Solaire annonce procéder à l'ouverture de son capital via une levée de fonds souscrite auprès de Bpifrance (via son fonds dédié France Investissement Énergie Environnement - FIEE) et Irdi Soridec Gestion, société de capital-investissement basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, et accompagnant en capital les entreprises du grand quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur développement.

Bpifrance et Irdi Soridec Gestion ont pris une participation minoritaire au capital de Holding du Solaire, dont le périmètre comprend Générale du Solaire, GDS International et le portefeuille de nouvelles centrales du groupe.

De nombreux projets en Occitanie

Au travers de cette opération, le groupe annonce vouloir accélérer son développement, notamment à l'international.

« Bpifrance est un acteur financier, très sollicité actuellement dans la crise que nous traversons, mais il est aussi un acteur reconnu et respecté dans le secteur des énergies renouvelables, déclare Daniel Bour, président du groupe Générale du Solaire. Ils sont accompagnés par Irdi Soridec qui est un acteur financier important dans la région de Montpellier, où nous avons l'essentiel de nos équipes opérationnelles. L'arrivée au capital de ces deux acteurs est un choix stratégique qui va nous permettre d'accélérer notre développement, notamment à l'international. »

Aurélien Hue, directeur de participations chez Bpifrance, ajoute que « cette opération est au cœur de la stratégie du fonds FIEE et marque notre volonté d'accompagner dans son développement un acteur indépendant du marché photovoltaïque ».