Energie : Flexitanie expérimente la recharge vertueuse des véhicules électriques

Deux ans après le lancement d'une phase expérimentale relevant de la technologie V2G, soit des bornes de charge bi-directionnelles intelligentes faisant des batteries des véhicules électriques des solutions de stockage d'énergie, le programme Flexitanie, impulsé par EDF et la Région Occitanie en partenariat avec l'Ademe, lance le déploiement de la technologie V1G.

Si en termes de technologie V2G, 26 bornes bi-directionnelles alimentent actuellement des flottes de véhicules professionnels, l'objectif est d'atteindre, à court terme, les 50 bornes.

La commune de Villeneuve-Lès-Avignon (Gard), qui avait déjà investi près de 100.000 euros dans l'achat de quatre véhicules électriques, s'est portée candidate dès 2020 pour expérimenter cette technologie.

« A une époque où la transition écologique n'est plus une option, nous avons saisi l'opportunité de nous inscrire dans une démarche de mobilités durables à partir d'énergies décarbonées, raconte Pascale Bories, maire de Villeneuve-Lès-Avignon et conseillère départementale du Gard. Après étude du linéaire possible, nous avons fait l'acquisition de huit bornes : nous sommes aujourd'hui pleinement satisfaits de la technologie V2G dont huit de nos véhicules sont équipés. Outre le confort pour les utilisateurs, les véhicules, après avoir tourné toute la journée, soit environ 50 km, sont branchés le soir et deviennent zone de stockage capable de restituer de l'électricité au réseau en cas de forte demandes ou de manque ponctuel (par revente des kWh, NDLR). Nous ne sommes pas dans le calcul d'une rentabilité mais bien dans la volonté de nous inscrire dans un circuit vertueux. »