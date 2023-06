Plan régional de l’eau en Occitanie : Carole Delga veut une politique de l’eau décentralisée et territorialisée

Hausse des températures moyennes, augmentation de la fréquence d'épisodes extrêmes comme les pluies diluviennes ou les canicules,... La région Occitanie est l'une des plus exposées aux effets du changement climatique, exerçant une forte pression sur la ressource en eau. Ainsi, la Région Occitanie annonce qu'aujourd'hui, « le déficit annuel régional en eau est estimé à environ 200 millions de m3 », induisant inévitablement des conflits d'usages.

Réunis en Assemblée plénière, le 22 juin, les élus régionaux d'Occitanie se sont prononcés sur un plan régional pour l'eau qui fixe jusqu'à 2030 une feuille de route construite autour de trois axes : sensibiliser, mobiliser et être exemplaire sur les enjeux de gestion de la ressource, optimiser les usages de l'eau, et sécuriser les besoins en eau des milieux et des activités pour un meilleur partage.

« Le Plan Régional pour l'Eau que nous adoptons aujourd'hui est une réponse claire et concrète face au défi qui nous fait face aujourd'hui : assurer une gestion équilibrée et durable de l'eau en Occitanie, déclare Carole Delga. Ce plan abonde de 160 millions d'euros supplémentaires notre politique en faveur de l'eau jusqu'en 2030, soit une augmentation de 50% du budget régional. »

Sensibiliser et faire contribuer les touristes

Les principaux objectifs du plan régional de l'eau prévoient notamment de faire de l'Occitanie la première région française en matière de réutilisation avec un objectif de 10 millions de m3 réutilisés d'ici 2030, de mobiliser 40 millions d'euros pour l'optimisation et le développement du réseau hydraulique régional, ou de créer un outil baptisé FITE'EAU pour financer les investissements d'économies d'eau des entreprises et industries les plus consommatrices.

La collectivité veut aussi dédier 6 millions d'euros à la désimperméabilisation et la renaturation des cours d'école, et réduire de 20% les consommations d'eau dans les lycées publics régionaux, « notamment grâce au travail de rénovation des lycées déjà enclenchée », précise Carole Delga.

L'élue veut bien sûr sensibiliser et impliquer les citoyens dans la préservation de la ressource, mais elle annonce également vouloir réduire d'au moins 10% la consommation totale d'eau des touristes pendant leur séjour en Occitanie, et économiser 10 millions de m3 sur le Réseau Hydraulique Régional (RHR) d'ici 2030.

Enfin, la présidente de Région veut promouvoir de nouvelles pratiques agroécologiques par la mise en place de 10.000 Contrats d'Agriculture Durable : « L'exploitant agricole s'engage sur transformation de son modèle productif, avec un volet eau et des solutions adaptées à sa réalité ».

Décentralisation : « la volonté réformatrice du président Macron est en panne »

Carole Delga estime qu'aujourd'hui, « les agences de l'eau ont des moyens qui permettent d'avoir un vrai effet levier, mais il ne faut pas de restrictions financières ! ». Reste la question de la gestion politique de l'eau. Doit-elle faire l'objet d'une décentralisation pour devenir une compétence régionale ?

« Les meilleures solutions sont toujours celles qui se construisent au plus près de la réalité, et en cela, le couple Région-Département apparaît comme l'échelon le plus pertinent pour la mise en œuvre d'une politique de l'eau territorialisée, coordonnée, et adaptée, répond Carole Delga. La Région doit ainsi être sur les question de réseaux hydrauliques, les autoroutes de l'eau, et les Départements doivent être porteurs d'expérimentations à l'échelle de bassins sur le petit cycle de l'eau ou sur les structures gestionnaires comme les structures intercommunales. Mais aujourd'hui, la grande volonté réformatrice du président Macron sur la décentralisation est un peu en panne... »

La présidente affirme que la décentralisation de la gestion de l'eau doit permettre de déployer des solutions propres à chaque territoire : « C'est dans cet esprit que je plaide pour que le département des Pyrénées-Orientales puisse bénéficier d'un statut de territoire expérimental permettant la mise en œuvre facilitée de solutions innovantes qui, demain, pourraient bénéficier à tout le territoire français ».

Concernant ce département durement touché par la sécheresse, l'élue régionale considère que « dessaler l'eau relève d'une politique de niveau national et doit être la solution ultime, notamment en raison de son coût énergétique significatif », ajoutant « je pense qu'on n'en a pas besoin en France aujourd'hui ». Elle n'envisage pas non plus un raccordement à l'Aqua Domitia (projet de sécurisation à long terme des ressources en eau des territoires littoraux d'Occitanie situés entre Montpellier et Narbonne).



Accélérer sur la réutilisation de l'eau

Pour atteindre son objectif ambitieux de 10 millions de m3 d'eau réutilisée d'ici 2030, la Région rappelle quelques exemples de réalisations qu'elle soutient. Des projets de réutilisation, en cours d'étude ou de développement, qui correspondent à environ 1 million de m3 d'eau réutilisée.

Parmi eux, la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation urbaine à partir de la station de traitement des eaux usées (STEU) de la commune du Boulou pour l'irrigation des espaces verts communaux et pour l'alimentation en eau industrielle de la STEU et l'hydrocurage des réseaux, avec une substitution estimée de 31.000 m3/an.

A La Grande Motte (Hérault), les travaux sur la station d'épuration et les canalisations seront terminés cet été et permettront d'arroser le golf avec de l'eau traitée et saine, soit une réutilisation portant sur près de 250.000 m3/an. A Gruissan (Aude), le projet Irri-Alt'Eau, porté par l'INRA et Veolia, consiste à irriguer 80 ha de vignoble avec de l'eau réutilisée.

A Saint-Cyprien, l'eau usée de la station est réutilisée, après traitement aux ultraviolets, pour l'arrosage du golf, par les arboriculteurs, ou par Veolia pour le nettoyage des camions de lavage des citernes des camions, des machines et de toute la station. Soit un potentiel de réutilisation qui va jusqu'à 2.000m3 d'eaux usées par jour.

« On est aujourd'hui à moins de 1% d'eau usée réutilisée quand les Espagnols sont entre 7 et 13% », rappelle Carole Delga.