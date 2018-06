Société Générale ouvre un nouveau centre d'affaires à Montpellier

Société Générale arrive au terme du projet immobilier en cours de construction dans ses locaux actuels situés boulevard Sarrail, en centre-ville de Montpellier. La mise en route du nouveau site, qui s'étend sur 2 400 m2, entraîne le déménagement de la direction régionale (dont le pôle entreprises), l'installation des activités de banque privée et de banque de détail, et la création d'un nouveau format d'agence, baptisé Espace Pro, à compter du 10 juillet.

Une clientèle 100 % professionnelle

Quatrième déclinaison sur le plan national de ce nouveau concept d'agence (après Toulouse, Lyon et Nice) sur un total de 10 à 15 installations programmées par la banque, cet Espace Pro de 580 m2 cible une clientèle de professionnels : artisans, commerçants, professions libérales et secteur santé, et TPE (jusqu'à 1,5 M€ de chiffre d'affaires). Dans le périmètre de Société Générale à Montpellier et dans l'Hérault, le potentiel s'élève à 1 700 clients professionnels, et 5 400 en comptant leurs relations professionnelles.

"L'accompagnement des clients professionnels est un pilier essentiel de notre stratégie de développement, déclare Stéphane Bourdonnec, délégué général région Languedoc-Roussillon, Paca et Corse de Société Générale dans un communiqué. Afin de toujours mieux répondre à leurs besoins, notre dispositif commercial évolue vers plus de proximité et d'expertise." "Les clients sont de plus en plus autonomes grâce à l'utilisation d'applications bancaires notamment, mais nous avons observé qu'ils ont besoin de plus de conseils spécialisés dans leur activité professionnelle comme en gestion de patrimoine, commente René Alary, directeur régional de Société Générale. Nous avons donc fait monter nos conseillers en compétences, de sorte à proposer une offre très professionnelle et différenciante couvrant l'ensemble de la relation."

Le suivi des start-ups

L'Espace Pro intègre une équipe de 14 personnes, dont huit conseillers spécialisés (secteurs médical/santé, commerce et start-ups), placés sous la responsabilité d'une directrice, Clotilde Blanc. Outre la présence du conseiller qui suivra spécialement les start-ups, celles-ci pourront, aux cotés des autres clients professionnels, bénéficier d'un espace de co-working au sein de l'agence.

"C'est un choix différent de l'incubation, souligne René Alary. L'engagement de Société Générale auprès des start-ups remonte à de nombreuses années, et se prolonge aujourd'hui encore à travers notre collaboration avec le BIC de Montpellier et la prise récente de participation au capital de l'accélérateur WeSprint Montpellier. Nous faisons également travailler cinq start-ups montpelliéraines en interne."

Société Générale s'appuie sur 35 agences et emploie 261 collaborateurs dans l'Hérault. Sur le plan national, la banque compte 600 000 clients sur le marché professionnel (20 % des revenus), et ambitionne d'en conquérir 200 000 de plus d'ici 2020.