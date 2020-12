Qui sont les nouveaux mandataires du directoire de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon ?

Le Conseil d'orientation et de surveillance (COS) de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon, réuni le 8 décembre sous la présidence de Pierre Valentin, a décidé de nommer un nouveau directoire sous la présidence de Gilles Lebrun. Ce dernier a été renouvelé pour cinq ans à son poste de président de la Caisse d'Épargne Languedoc- Roussillon.

Pour conduire avec lui le futur plan stratégique de la banque, le COS a nommé à ses côtés trois nouveaux mandataires : Nathalie Bulckaert-Grégoire, en charge du pôle Banque de développement régional, Laurent Collet, en charge du pôle Banque de détail, et Jérôme Fort, en charge du pôle Finances. Jean-Marie Nauté, quant à lui, est renouvelé dans ses fonctions au pôle Ressources.

Âgée de 52 ans, Nathalie Bulckaert-Grégoire était, depuis 2016, directrice des Marchés de la BDR et membre du comité exécutif de la Caisse d'Épargne Loire-Centre. Elle a réalisé l'ensemble de son parcours professionnel auprès des décideurs économiques régionaux, d'abord au Crédit Agricole auprès des entreprises du Pas-de-Calais, avant de rejoindre le groupe Oséo (devenu Bpifrance) pendant seize ans dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France et Centre-Val de Loire, la structure de capital investissement du Groupe Avenir Entreprises, la direction régionale Oséo Champagne-Ardenne, et la Banque Palatine.

Laurent Collet, 50 ans, était, depuis 2019, directeur Coordination des Banques du Pacifique et membre du comité exécutif de la Caisse d'Épargne Ile-de-France. Il est un pur produit de la banque, passé par le Centre National des Caisses d'Epargne, le CIC, la Caisse d'Épargne Ile-de-France Nord. Après deux années en tant que contrôleur général, il rejoint le Pôle banque de Détail (directeur de secteur puis directeur marketing et distribution). Après la fusion des Caisses d'Épargne d'Ile-de-France en 2008, il prend la direction de la région Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise puis celle du marketing et de la distribution, avant de retourner dans le Réseau en tant que directeur de la région Paris Est.

Âgé de 57 ans, Jérôme Fort était directeur du contrôle de gestion et membre du comité exécutif de la Caisse d'Épargne Ile-de-France depuis 2008. Il a réalisé toute sa carrière dans la finance.

Après quelques années au service comptabilité de la banque Crédit Chimique, il intègre le Groupe Hervet (contrôle de gestion et administration du système d'information de gestion du groupe), puis rejoint la Caisse d'Épargne Ile-de-France Ouest en qualité de directeur du contrôle de gestion et de directeur finances. À la fusion des Caisses d'Épargne d'Ile-de-France en 2008, il prend la direction du contrôle de gestion de la nouvelle Caisse d'Épargne.

En 2019, la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon a accordé plus de 2,5 milliards d'euros de nouveaux crédits.