La guerre entre les banques et les courtiers en crédit immobilier se déplace sur Linkedin

Est-ce l'expression d'une guerre ouverte entre les courtiers en crédit et les banques ? Pour Bérengère Dubus, la présidente de l'Union des Intermédiaires en Crédit (UIC), cela ne fait aucun doute.

« En essayant de me connecter hier à la page Linkedin de l'UIC, j'ai constaté que le compte du syndicat avait été supprimé sans la moindre explication, ni message de la part du réseau social professionnel, s'agace Bérengère Dubus, intermédiaire de crédit à Montpellier et secrétaire générale du syndicat de courtiers en crédit. Malgré l'envoi des documents légaux relatifs au syndicat, Linkedin ne lève pas le blocage qui semble résulter d'un signalement. »

Depuis le 7 septembre 2023, l'UIC indique avoir subitement vu sa page Linkedin suspendue « sans motif ni avertissement, alors qu'il s'agit de l'un de ses principaux canaux de communication envers ses adhérents et le public ».

Selon le syndicat, peu de doute : la raison de cette suppression de compte « pourrait être la pratique du "name and shame" utilisée par l'UIC pour dénoncer, auprès de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, NDLR) et de l'autorité de la concurrence, les mauvaises pratiques bancaires ».

« Un rôle de lanceur d'alerte »

Depuis 2019, les courtiers en crédit estiment en effet subir une entrave à leur liberté d'exercice, certaines banques refusant tout dossier de clients conseillés par un courtier. Sur la base d'une interpellation du député tarnais (RN) Frédéric Cabrolier, qui alertait le ministre sur cette situation, en pleine crise du crédit, Bruno Le Maire avait, fin 2022, rappelé les banques à l'ordre, prenant fait et cause pour les courtiers.

« Le ministre a clairement dit que la banque était libre de signer ou non un contrat de prêt mais il a aussi rappelé que le Code de commerce interdisait de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence, et que les banques ne pouvaient donc pas évincer les courtiers sinon elles enfreindraient la loi, fustige Bérengère Dubus, très en colère. Cela fait quatre ans que nous faisons des signalements à la Banque de France et à la DGCCRF. Les banques ne sont jamais sanctionnées, alors le meilleur moyen de nous faire entendre aujourd'hui, c'est de rendre les choses publiques, notamment en dénonçant et en exposant sur Linkedin les preuves de leur refus de travailler avec nous. D'ailleurs, c'est comme ça que certaines banques ont fait marche-arrière, et quand les choses bougent dans le bon sens, nous faisons aussi du "name and praise" ! Nous avons un rôle de lanceur d'alerte ! »

Bérengère Dubus écarte l'hypothèse d'un bug informatique. Le service assistance de Linkedin, que l'UIC a contacté, lui a demandé de communiquer des documents d'identité avant de renvoyer la décision du déblocage à un échelon supérieur de la direction. Alors Bérengère Dubus en est persuadée : le compte de l'UIC a été suspendu par Linkedin sur un signalement opéré par une banque. Ce qui la conforte dans cette certitude, c'est la concomitance de cette suspension avec un courrier en recommandé reçu deux jours plus tôt par l'UIC : « Ce courrier envoyé par une banque (dont elle préfère taire le nom tant que l'affaire n'est pas dénouée, NDLR) évoque justement un post de "name and shame" fait par l'UIC sur Linkedin et le courrier parle de constat d'huissier en vue de poursuites, donc oui, je pense que les deux sont clairement liés et que c'est la banque qui a demandé la suspension de notre compte sur Linkedin ».

« C'est de l'intimidation »

« Un réseau social peut-il librement couper l'accès à un syndicat professionnel ? L'UIC fait-il peur ?, s'interroge carrément Bérengère Dubus. En cette période de crise du logement, vouloir faire taire le seul syndicat de courtiers ayant alerté sur le taux d'usure, la crise à venir, les blocages du PSLA, les entraves à l'accès au crédit et les mauvaises décisions est incompréhensible et, qui plus est, non conforme au droit français. Un syndicat a une mission de défense des intérêts collectifs et individuels de la profession. Dénoncer une entreprise pour ses pratiques commerciales illégales, c'est la liberté d'expression syndicale. »

Furieux, le syndicat ne mâche pas ses mots et estime donc que cette suspension pourrait être considérée comme « un délit d'entrave à la liberté d'expression syndicale selon le droit français ».

« C'est de l'intimidation ! », scande encore Bérengère Dubus.

L'UIC dit donc attendre des explications de la part de Fabienne Arata, la directrice générale de Linkedin France, et en appelle même à Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, « afin que ce blocage soit levé ».

Sollicités, le service presse de Linkedin et la Fédération bancaire française (FBF) n'avaient pas donné suite au moment où nous publions cet article.

