"Les représentations sur le télétravail sont en train d’évoluer"

L'Aract est aux premières loges en matière d'observation des conditions de travail. Quel message souhaitez-vous passer au sortir de la période de confinement ?

Frédéric Dumalin, directeur de l'Aract Occitanie : « La 1e chose qui nous a marqués, c'est le caractère subit et massif, souvent peu anticipée, de la situation : du jour au lendemain, le 17 mars, tout le monde a basculé dans une situation inédite. Mais en Occitanie, c'est la 3e fois en vingt ans que ce genre de situation se présente : nous avons connu l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, les inondations dans l'Aude en octobre 2018, et aujourd'hui la pandémie de Covid-19. Ce qui explique peut-être la réactivité de nos équipes pour venir en appui aux entreprises... Ces expériences nous permis d'alerter pour mieux préparer la sortie du confinement. Le risque est que de nouvelles organisations s'installent durablement sans prendre le temps de la prise de recul et de réflexion sur ces nouvelles organisations. Alors que le risque de reconfinement n'est pas écarté, cette réflexion aidera aussi les entreprises à réfléchir à une éventuelle autre situation de confinement avec recours au télétravail... »

Qu'a mis en place l'Aract Occitanie pour accompagner les entreprises régionales ?

« Nous avons, dès les premiers jours de confinement, conçu un mur numérique mis en ligne sur notre site internet, qu'on a fait connaitre aux organisations professionnelles et syndicales, avec des informations pratiques à destination de ceux qui travaillaient (santé, alimentation, services à la population...), de ceux qui...