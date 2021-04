Les espadrilles Payote créent un atelier de fabrication à Perpignan

Cinq ans que les Espadrilles Payote existent à Perpignan. Cinq années et quelque 150.000 paires vendues de cette chaussure artisanale traditionnelle de corde et de toile, relancée en terres catalanes par Olivier Gelly, mais jusqu'à présent fabriquées dans le Pays Basque, à Mauléon, par l'entreprise Megam.

Pour l'année 2020, la petite entreprise annonce un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Elle s'approvisionne en toile en Italie, France et Espagne, et en fibre de jute au Bangladesh. Olivier Gelly affirme travailler actuellement sur une alternative de cordes de chanvre avec un atelier de Brive la Gaillard.

« Le marché de l'espadrille, c'est 12 millions de paires vendues en France, 9 millions qui arrivent de Chine et 3 millions qui sont fabriquées en Europe dont 800.000 en France, précise Olivier Gelly. Aujourd'hui, Megam fabrique entre 70.000 et 80.000 paires par an pour les Espadrilles Payote. Mais nous avons beaucoup de demandes et Megam ne fournit plus à fabriquer suffisamment. Nous avons donc décidé de fabriquer dans notre propre atelier en complément. Nous avons installé un atelier de prototypage, avec une 1e ligne de fabrication, et nous venons de recevoir notre dernière machine. »