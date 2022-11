Arterris, Compagnie des desserts, Fromagerie Le Fedou : le casse-tête du recrutement dans l'agroalimentaire

Les entreprises de l'agroalimentaire sont en panne de candidats et tentent, depuis plusieurs années de booster leur image et donc leur attractivité. Dans un contexte où le marché de l'emploi s'est tendu pour tous les secteurs d'activité, attirer des candidats n'est pas une sinécure...

Florence Pratlong dirige la Fromagerie Le Fedou, sur la commune lozérienne de Hures-la-Parade : « Nous avons recruté récemment deux personnes que nous formons sur la fabrication, une qui souhaitait un changement de vie radical et qui vient d'ailleurs, et un jeune du coin. En revanche, sur le volet qualité, nous cherchons quelqu'un depuis juin et en maintenance depuis mai mais nous avons peu de candidats. Le fait d'être dans une zone rurale nous pénalise sur certains aspects mais nous avantage sur d'autres. A force de ne trouver personne, nous réfléchissons à mécaniser certaines tâches, même si ce n'est pas ce que j'ai envie de faire ! ».

Des difficultés sur l'intérim et les contrats courts

Au siège de la Compagnie des Desserts, à Lézignan-Corbières (Aude), Cécile Destregard, la DRH, scrute ses effectifs à l'approche des fêtes de fin d'année qui sont, avec la saison estivale d'avril à août, l'autre saison forte pour l'entreprise.

La Compagnie des Desserts produit aujourd'hui quelque 8 millions de tonnes de glaces et 42 millions de pièces de pâtisseries par an, essentiellement à destination des restaurateurs. Soit un chiffre d'affaires qui devrait s'élever à 110 millions d'euros en 2022, « un record historique », selon la DRH.

Le groupe, dont l'actionnaire majoritaire est le fonds européen de capital-investissement Argos Wityu, est présidé par Philippe Bonny. Il est constitué d'une myriade de petites unités de production dans l'Aude mais aussi dans le Gers, l'Ariège, à Roissy, à Manchester et en Espagne. Soit 700 salariés, dont 450 en France et une centaine dans l'Aude.

« Durant la pandémie, nous avons réussi à garder nos effectifs, ce qui nous a permis de redémarrer très fortement, indique Cécile Destregard. Nous avons un turn-over faible, notamment en production, mais nous sommes en pleine croissance et actuellement, nous avons une trentaine de postes ouverts sur la France, uniquement des CDI, sur des profils de commerciaux, livreurs, pâtissiers, agents de nettoyage, préparateurs, animateurs de production. Et nous peinons à recruter, à l'exception de certaines villes où l'entreprise est connue et dont les unités de production et de logistique bénéficient d'une bonne réputation. Cette année, c'est particulièrement difficile car le marché de l'emploie se tend : nous avons du mal à trouver sur les postes intérim en logistique pour des contrats courts de deux mois par exemple. Les agences d'intérim n'ont plus de fichiers ! »

« Les départs de la restauration ne nous ont pas profité »

Les postes particulièrement en tension sont ceux des commerciaux. La Compagnie des Desserts ne recrutent que des profils issus de la restauration, car dotés d'une solide connaissance métier. Or les tensions dans l'hôtellerie-restauration se répercute sur l'agroalimentaire, et Cécile Destregard assure que « les départs du secteur de la restauration ne nous ont pas profité ».

La DRH confirme par ailleurs que même en proposant des CDI, les compétences en maintenance et services qualité se font très rares, de même que les pâtissiers. Alors le groupe travaille son image et son attractivité en faisant valoir le goût du geste artisanal et de l'innovation (moins de sucre par exemple).

Côté salaires, « ils ont déjà tous, quel que soit le poste, une proportion de variable importante, donc quand l'entreprise va bien, le salaire aussi, et aujourd'hui, compte tenu de notre croissance, ils sont plutôt à la hausse », souligne Cécile Destregard.

Malgré ces difficultés, l'entreprise poursuit ses projets de développement. Sur son nouveau site de stockage à Orly, la Compagnie des Desserts est en train de doubler la surface, et travaille à faire de même sur son site à Narbonne. Quant à l'unité de pâtisserie de Gimont (Gers) un 2e atelier vient d'ouvrir, réservé aux macarons.

Arterris : une cinquantaine de postes à pourvoir

Le groupe coopératif d'agriculteurs Arterris, dont le siège est dans l'Aude, est structuré autour de trois grands pôles (agricole, agroalimentaire et distribution) et emploie quelque 2.300 salariés. Sont actuellement ouverts au recrutement une cinquantaine de postes, dont une trentaine basée en Occitanie et vingt en région Sud.

Pour son pôle agricole, la coopérative recherche ainsi trois personnes sur des postes de magasiniers, cariste et mécanicien, six conducteurs d'installation (sur silo ou industrie), un technicien de maintenance, un référent technique semences, un référent méthode et process métiers du grain, et enfin trois conseillers technico-commerciaux céréales ou vigne arboriculture maraîchage. En région Sud, sont à pourvoir neuf postes de commercial fruits et légumes, conseillers technico-commerciaux vigne, responsable industriel, chef d'équipe, conducteur d'installation, cariste et chef mécanicien.

Pour le pôle agroalimentaire, neuf postes de commerciaux GMS et responsables maintenance sont à pourvoir. Quant au pôle distribution grand public, la coopérative recherche, en Occitanie et région Sud, plusieurs vendeurs, adjoint responsable de magasin ou directeur pour ses enseignes Gamm Vert et Marché Occitan. Enfin, dix postes sont à pourvoir pour des fonctions supports (comptables, technicien de maintenance, assistant administratif, architecte expert data) dont huit en région Occitanie.

Le groupe, qui fait notamment valoir un dispositif de retraite supplémentaire, le développement du télétravail ou encore des programmes de formations diplômantes pour favoriser la mobilité interne de ses collaborateurs, a ouvert les portes de son siège à Castelnaudary à l'occasion de la Semaine de l'emploi agroalimentaire, et participé aux rencontres "Pourquoi je viendrais bosser chez vous ?" organisées par la filière agroalimentaire régionale et ses partenaires.