Comment PimpUp veut devenir un acteur majeur de l’anti-gaspillage

Le gaspillage alimentaire représente, selon l'Ademe, 32% de la production agricole et 21% de la transformation de produits. Partant de ce constat, la société montpelliéraine PimpUp (dix salariés) propose aux particuliers des paniers anti-gaspillage de fruits et légumes.

« Si on veut sauver 1 million de tonnes de nourriture du gaspillage alimentaire en France et en Europe, il faut avoir un impact global concret et changer profondément la manière dont le système alimentaire fonctionne », est persuadée Manon Pagnucco, cofondatrice de PimpUp avec Anaïs Lacombe.

Créé en février 2021, PimpUp s'inscrit dans une démarche de valorisation de produits de saison frais mais ne répondant pas aux critères de la grande distribution : trop gros, trop petits, biscornus, en surplus de production...

« L'idée est vraiment de valoriser cette production imparfaite issue de différentes formes d'agricultures - raisonnée, biologique ou conventionnelle - en proposant aux producteurs ou transformateurs une rémunération équitable, résume Manon Pagnucco. Cette chaîne vertueuse nous a déjà permis de sauver 154 tonnes de produits alimentaires. »

PimpUp achète ainsi directement les produits auprès de ses 150 producteurs partenaires, majoritairement des coopératives.

900 paniers par semaine

Pour assurer la viabilité de leur modèle économique, les deux cofondatrices ont opté pour une offre d'abonnement flexible et sans engagement. Les clients créent un compte sur internet puis choisissent la taille du panier qui leur convient (cinq formats, de 9,99 à 27 euros) contenant des produits variés.

« La pré-commande nous permet d'approvisionner sans invendu, assure Manon Pagnucco. Les commandes sont préparées par du personnel en insertion et les paniers sont livrés chaque semaine en points-relais. »

PimpUp dispose à ce jour d'une centaine de point-relais (boulangeries, cavistes, fleuristes, etc.) situés aux alentours de Montpellier (60%) et de Toulouse (40%), et propose également la livraison directe aux collaborateurs en entreprises.

« Nous misons sur le service donc les points-relais que nous choisissons sont de vrais partenaires, précise la cofondatrice. Quant à la livraison, nous faisons appel à des prestataires de transport respectueux de l'environnement : des livreurs en vélos-cargos, véhicules hybrides, véhicules électriques... Au total, plus de 200 personnes sont impliquées dans la chaîne logistique. »

La marque livre quelque 900 paniers par semaine, à un tarif annoncé en moyenne 20% moins cher qu'en magasin.

De nouveaux produits à sauver

Affichant un chiffre d'affaires de l'ordre de 50.000 euros par mois, PimpUp souhaite maintenant renforcer ses implantations, dans un premier temps en Occitanie puis en ouvrant, dès 2024, de nouveaux points-relais dans plusieurs métropoles. Un responsable logistique et expansion géographique est d'ailleurs en cours de recrutement.

En parallèle, PimpUp est à la recherche de nouveaux producteurs pour élargir son réseau et lutter contre le gaspillage d'autres aliments.

« Dans le gaspillage, on pense fruits et légumes moches mais cela concerne tout type de produits alimentaires, plaide l'entrepreneuse. Une date de durabilité minimale courte, des emballages abîmés, des étiquetages peu lisibles... C'est autant de produits qui partent à la poubelle ! Depuis juillet, nous avons lancé une offre d'œufs hors calibre mais classés bio plein air. Ils sont vendus 40% moins chers ! Nous allons également lancer une gamme d'une vingtaine de produits d'épicerie : huiles, pates, riz, sauces, biscuits, fruits secs, pâte à tartiner, etc. Nous avançons par étape, il y a tellement de volumes à valoriser... »

Lever plus d'un million d'euros

Alors que l'impact écologique du gaspillage alimentaire représente 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondial et que les ambitions à tenir à horizon 2050 sont très fortes, PimpUp veut accélérer.

« Nous envisageons de lever plus d'un million d'euros en 2024 en faisant appel à des partenaires bancaires, des acteurs à impact, des fonds régionaux qui deviendront des associés et avec qui on partagera des valeurs communes », annonce Manon Pagnucco.

PimpUp, qui ambitionne de décupler son réseau de producteurs, vise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros à horizon 2027.