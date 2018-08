La clinique Languedocia devient le 2e centre hospitalier vétérinaire du Grand Sud

En juin dernier, la clinique Languedocia, située sur le Parc 2000 à Montpellier, a obtenu l'appellation centre hospitalier vétérinaire (CHV). Elle devient ainsi le 8e établissement de ce type en France, et le 2e dans tout le grand Sud du pays, l'autre étant le CHV de Marseille.

Créée dans les années 1970 dans le quartier de Celleneuve, la clinique vétérinaire avait déjà changé de dimension en 2011 en déménageant sur le Parc 2000. Elle était devenue un important centre d'accueil de cas spécifiques envoyés par les vétérinaires de la région.

« L'obtention de cette appellation est une reconnaissance plus poussée de la qualité de notre travail, déclare le vétérinaire. Il y a un déficit de CHV en France. Certaines grosses cliniques pourraient obtenir le label mais ne l'ont pas demandé car le cahier des charges est lourd et un CHV génère une importante gestion. L'appellation de CHV requiert d'avoir un service d'urgence 24 h/24, 7 jours/7, avec vétérinaires et auxiliaires de santé vétérinaire, d'avoir au moins 2 spécialistes, de se doter d'équipements spécifiques, notamment scanner ou IRM, de pouvoir accueillir plusieurs espèces animales dans espaces différents, et de pouvoir accueillir des animaux contagieux. »