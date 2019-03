Wall Street English renforce son réseau de franchises en Occitanie

Dix sept ans après l'ouverture de sa première franchise dans la Loire et cinq ans après la création d'un centre Wall Street English à Montpellier, Fabrice Aubin est en voie de concrétiser ses velléités d'expansion en Occitanie. Son ambitieux plan de développement répond aux objectifs du franchiseur, premier réseau d'écoles d'anglais, qui projette, à moyen terme, de doubler le nombre de ses centres en France (50 actuellement).

"Nous sommes présents dans les métropoles françaises mais il y a aujourd'hui une volonté de répondre à une plus grande capillarité du réseau en ouvrant des écoles dans des zones de moins de 100 000 habitants", résume Fabrice Aubin.

Le CPF, booster d'activité

Depuis son ouverture en 2014, le centre montpelliérain affiche une progression constante (CA 2018 : 930 000 €) et se classe à la seconde place, après Paris. L'an dernier, plus de 400 stagiaires ont suivi ses formations, seuls ou en groupe, et par niveaux. La méthode, éprouvée dans les 400 centres de formation internationaux, a été adaptée au territoire.

"Selon les profils (étudiants, particuliers ou entreprises) nous proposons des programmes adaptés qui permettent aux stagiaires d'évoluer à leur rythme, confirme le dirigeant. Notre catalogue de formations s'est étoffé et, via la digitalisation, nous avons développé des outils de suivi pédagogique pour optimiser qualité et satisfaction clients. Actuellement, notre activité est portée par la réforme du CPF (compte de formation professionnel, NDLR) monétisé qui permet aux salariés de choisir leurs formations en toute liberté. Cette réforme, qui a boosté de 30% l'activité du centre montpelliérain, favorise notre développement sur l'ensemble du territoire."

Recrutement de collaborateurs

Profitant d'une opportunité - le franchisé de Toulouse a quitté l'enseigne -, Fabrice Aubin s'est positionné pour s'installer dans la Ville rose dès la rentrée prochaine. Pour cela, il a du montrer patte blanche : 350 000 € d'investissement (contre 300 000 € à Montpellier) incluant les travaux dans les locaux et le rachat de la franchise avec exclusivité sur la métropole.

"Wall Street English est actionnaire de nos entreprises à hauteur de 20%. Notre besoin en fond de roulement est très important mais je n'ai aucun doute quant à la viabilité d'un centre Toulousain. Le potentiel est énorme", assure Fabrice Aubin qui vise les 750 000 € de CA la première année. Et envisage, par la suite, d'ouvrir un centre satellite près de Blagnac.

À Béziers, le centre, dont l'ouverture est programmée à la rentrée ou en janvier 2020, sera un établissement secondaire rattaché à Montpellier comme certainement celui de Narbonne, en 2021. En revanche Perpignan sera complètement autonome (ouverture prévue en septembre 2020).

"Si Béziers marche bien, on pourra toujours créer une société à part entière", imagine Fabice Aubin qui a constitué une holding pour la gestion (direction, RH, informatique, marketing) des six centres.

Pour animer ces écoles ouvertes de 8h à 20h, des recrutements sont en cours, dont une dizaine de collaborateurs à Toulouse. L'équipe (assistants pédagogiques, consultants et formateurs) devrait ainsi passer à 40 salariés, et peut être le double d'ici cinq ans.