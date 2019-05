Hexa Plus Santé investit 2,7 M€ dans sa plate-forme logistique

Spécialisée dans la distribution et la vente de matériel médical aux établissements de santé, aux professionnels et aux particuliers, Hexa Plus Santé vient d'acquérir des terrains jouxtant son siège de Rivesaltes (66) pour étendre sa plate-forme logistique de 2 500 à 6 000 m2. L'entreprise mobilise un investissement de 2,7 M€ sur cette opération, en vue d'une réception de chantier prévue le 30 novembre prochain.

Accroître les référencements

Groupe créé en 1997 sous la forme d'une centrale de négociation d'achats, Hexa Plus Santé fédère, à ce jour, 404 points de distribution. Ce réseau est détenu depuis 2007 par la SAS Union médicale : tout nouvel adhérent doit devenir actionnaire au capital de cette holding. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 260 M€ en 2018.

"Avec cette extension, nous passerons de 2 500 à 6 000 produits référencés, tout en fluidifiant la partie administrative pour nos adhérents. Ceux-ci pourront passer leurs commandes à l'unité s'ils le veulent, être livrés en 48h ou 72h, ne recevoir qu'une seule facture, etc. L'opération va aussi nous permettre de booster le site de e-commerce, que nous avions mis un peu de côté jusqu'ici", explique Didier Gallorini, directeur général d'Hexa Plus Santé.

Une marque pour changer d'image

Par ailleurs, Hexa Plus Santé s'appuie sur plusieurs marques et réseaux de distribution afférents : "La Vitrine médicale" (entité commerciale historique du groupe), "Pharelya" (distribution de matériel aux pharmaciens et à leurs clients), "La Prestation médicale" (prestations techniques proposées par les adhérents), et depuis 2015, "Technicien de santé", une marque à destination du grand public.

Le développement de Technicien de santé est une des priorités du groupe en 2019 : le réseau compte 160 points de vente à ce jour. Chaque adhésion doit être validée après un audit réalisé par une entreprise extérieure, par souci de bâtir une démarche qualité significative, d'après Didier Gallorini.

"Cette nouvelle marque correspond à notre volonté de communiquer sur un nom de métier identifiable et de nous démarquer de nos concurrents au-delà du seul critère tarifaire, souligne-t-il. Nous souhaitons nous positionner sur le côté qualitatif du métier, être reconnus comme des professionnels et pas seulement comme des revendeurs."

Hexa Plus Santé a déjà lancé, en mai 2018, une franchise autour de la marque Technicien de santé en Espagne. Elle s'appuie sur un réseau de cinq magasins à ce jour, qui sera doublé en 2019. En intégrant le marché espagnol, le CA consolidé d'Hexa Plus Santé dépassait les 300 M€ en 2018.