Oppi trois fois primée au Concours Lépine

Huit mois seulement après sa création à Castelnau-le-Lez (34), la start-up Oppi, conceptrice du jeu Piks, vient de décrocher trois récompenses remises lors du Concours Lépine International de Paris, qui s'est clôturé le 8 mai : la Médaille d'Or du Concours Lépine 2019, la Médaille de la Ville de Paris - Seaux des Nautes Bronze, et le Prix - Médaille de la Société d'Exploitation de La Tour Eiffel.

Première production de l'entreprise, Piks est un jeu à base de cônes en silicones et de planchettes en bois, destiné à favoriser le développement de la concentration ou à renforcer la motricité des enfants. Le projet a nécessité quatre ans de R&D, en s'inspirant des solutions alternatives aux troubles de l'attention.

"Nous ne nous attentions pas à ces prix prestigieux et nous sommes plus que ravis. Cette Médaille d'Or et ces Prix sont le fruit d'un long travail et d'une aventure que nous partageons et qui nous motive encore plus dans notre developpement", déclare, dans un communiqué, Bastien Schloupt, cofondateur de Oppi avec son frère Hansel Schloupt.