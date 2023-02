Pourquoi Pacific Pêche rachète et relance la marque Rive (bien connue des pêcheurs)

Le groupe AFL Pêche, maison-mère du réseau Pacific Pêche repris par Agathe Boidin en 2020, poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition de Rive, marque française de matériel de pêche au coup et au feeder. En liquidation judiciaire depuis le 12 octobre 2022, la marque, connue des pêcheurs depuis trente ans, n'a pas résisté face à la crise sanitaire.

« Reprise par le groupe chinois Holly en 2016, la marque a été confrontée au Covid et a connu ces deux dernières années des difficultés de management, explique Agathe Boidin. Rive étant l'un de nos fournisseurs, nous avons saisi l'opportunité de rachat. Cette nouvelle filiale Rive Sport Distribution vient ainsi compléter notre portefeuille de marques. »

Avec un catalogue de 2.000 références et un chiffre d'affaires en 2019 de 4,5 millions d'euros, qui s'est effondré de moitié en 2022, Rive est une marque référence positionnée sur le haut de gamme.

Vendue principalement en retail, la société, présente en France dans 250 points de vente, réalise 55% de ses ventes à l'international, majoritairement en Europe (Allemagne, Benelux, Hollande, Autriche, Espagne). Un positionnement stratégique pour AFL Pêche qui entend bien profiter de ces canaux de distribution pour déployer ses propres marques comme Mac2, TeamFrance et Evok.

Un plan d'investissement d'un million d'euros a été mobilisé pour financer la reprise de Rive, le stock et les nouveaux produits.

« Nous allons distribuer la marque dans nos points de vente et lui faire bénéficier de notre puissance d'achat et, réciproquement, nous allons nous appuyer sur son réseau d'agents pour accélérer la distribution de nos marques en négoce, projette la dirigeante d'AFL Pêche. Nous avons également prévu de rationaliser l'offre de Rive, en repositionnant notamment certains produits jugés trop chers, et en développant de nouvelles gammes comme les fauteuils ou les cannes au coup. »