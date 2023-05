Pourquoi l’e-imprimerie Exaprint investit dans la startup parisienne Copees

Le 23 mai, l'imprimerie montpelliéraine Exaprint, leader du web-to-print en France pour les professionnels, annonce qu'elle investit dans la startup parisienne Copees (une petite dizaine de salariés) en prenant une participation minoritaire dans le cadre d'une augmentation de capital. Son objectif : accélérer sa croissance et généraliser sa présence en France et en Europe.

Copees, créée en 2019, est une plateforme digitale spécialisée dans l'impression ultra-court délais, permettant à ses clients d'imprimer leurs documents dans la journée dans la plupart des grandes villes de France. Elle répond à des besoins en reprographie de clients particuliers ou professionnels, et se déploie progressivement en France et en Europe.

« Copees adresse un marché que nous n'adressons pas, celui des petites entités de reprographie de quartier qui ciblent par exemple les étudiants oules officines d'avocats ou d'huissiers, pour des impressions en petites quantités mais dans des délais très courts, explique François Potier, le directeur exécutif d'Exaprint. Elle offre donc un service très complémentaire au nôtre. Ils sont les premiers en France, et à ma connaissance en Europe, à proposer ce service de manière totalement digitalisée : vous allez sur leur site internet, vous passez commande en précisant l'heure de livraison souhaitée chez vous, et Copees travaille avec des prestataires sur les territoires pour satisfaire ces demandes. Exaprint sera un des prestataires mais pour des commandes à expédier dans des délais supérieurs à un jour... »

« Un marché qui reste à évangéliser »

Cet investissement est le premier du genre pour Exaprint et François Potier explicite ses motivations : « C'est une innovation pour nous car nous considérons que Copees est une pépite qui a vocation à se développer sur un marché qui reste à évangéliser, un marché intéressant pour nous mais encore éloigné des marchés qu'on sert aujourd'hui. Et plutôt que de développer une offre, nous préférons saisir cette opportunité d'investir dans cette entreprise qui est déjà compétitive. Nous ne la rachetons pas complètement car c'est une jeune entreprise, développée par son fondateur et ses équipes, et on ne veut pas tuer dans l'œuf une pépite aussi prometteuse. Nous adoptons donc cette posture d'investisseur industriel en lui apportant aussi des capacités de production pour accélérer son développement ».

« Nous sommes ravis de cette opportunité de travailler avec Exaprint pour accélérer notre croissance et activer tout le potentiel de notre proposition de valeur, commente en effet Ralph Feingold, le fondateur de Copees. Cette collaboration nous permettra de bénéficier de l'expertise et des ressources d'Exaprint pour accélérer notre plan d'expansion géographique, élargir notre catalogue de produits, enrichir l'expérience de nos clients et leur proposer de nouveaux services. »

Exalink, nouvelle place de marché en ligne

Créée à Montpellier en 1998 et dans la galaxie du groupe américain Cimpress depuis 2015, Exaprint compte aujourd'hui un atelier de production de 10.000 m2 et emploie 400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2022 de 80 millions d'euros. L'e-imprimerie annonce plus de 40.000 clients.

Comme annoncé par La Tribune en février dernier, elle vient de lancer Exalink, une nouvelle place de marché en ligne rassemblant différentes compétences nécessaires à la communication de ses clients (graphistes, sérigraphistes, imprimeurs, etc.) en un seul lieu digital. Ouverte aux professionnels qui souhaitaient se référencer en février, elle est opérationnelle pour les clients depuis la mi-avril.