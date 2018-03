Smart-building : comment Idéalys s’impose de l’appartement jusqu’au parking

Spécialiste des services logiciels, créée il y a trois ans au BIC de Montpellier, Idéalys est entrée dans une phase de déploiement qui signe un renouvellement des pratiques de la profession, avec l'intégration désormais de plus en plus fréquente d'outils numériques dans les immeubles de logements.

Sa solution technologique reste la même : un portail d'application de services résidentiels « pour améliorer le confort de vie du résident dans son logement et dans son environnement, c'est à dire un outil générateur de lien social », explique Michaël Lalande, cofondateur d'Idéalys avec Yves Giglio (Acelys).

L'innovation servicielle se présente sous la forme d'un portail web, sorte de tableau de bord permettant d'accéder à quatre applications : « Mon immeuble », « Ma mobilité », « Ma communauté » et « Mon promoteur ».

« Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous négocions avec les promoteurs immobiliers évidemment, mais nous sommes aussi sollicités par les aménageurs, publics ou privés, tels que la SERM, GGL, Angelotti, Kaufman, le Sicoval à Toulouse, etc., pour déployer notre solution à l'échelle d'un quartier et ainsi mailler plusieurs immeubles entre eux pour créer une micro-communauté... Par ailleurs, nous avons maintenant un réseau de partenaires en domotique, en énergie, en location de vélo, en auto-partage, etc., que nous pouvons rajouter à notre solution en fonction des projets et des besoins exprimés. »

Le dirigeant ne communique pas sur son chiffre d'affaires, mais annonce avoir doublé les effectifs depuis la création, pour monter à 10 personnes aujourd'hui, avec l'objectif de doubler encore ce chiffre dans les deux ans.

FDI, Kaufman & Broad, Pragma,.. .

L'entreprise a récemment contractualisé avec des promoteurs et aménageurs immobiliers d'envergure, au régional et au national : avec Pragma, Vinci et Arcade pour le programme Higher Roch (82 logements) dans le quartier Nouveau Saint-Roch à Montpellier, avec Arcade pour un programme à Saint-Georges-d'Orques (plus de 80 logements), avec Kaufman & Broad pour le programme Iconic au Cap d'Agde (217 logement) et pour un prochain à venir à Montpellier.

« Nous sommes désormais référencés au niveau national par Les Nouveaux Constructeurs qui nous intègrent dans la plupart des dossiers qu'ils veulent monter, avec notamment des premières affaires signées en région Occitanie et à Paris », ajoute Michaël Lalande.

La solution Idéalys sera également déployée dans le New 123, programme immobilier porté par le groupe FDI, consistant à reconvertir son ancien siège social (quartier Près d'Arènes, à Montpellier) en immeuble de 172 logements (libres, abordables et sociaux), avec la perspective, encore en réflexion, de dupliquer le principe sur leurs futurs programmes.

Se différencier par le digital

Idéalys est aussi désormais référencé par le tout jeune promoteur immobilier montpelliérain Neocity Promotion (10 programmes lancés pour 230 logements à Nantes, Paris, Chartres et sur la Côte d'Azur, et un à venir à Balaruc-les-Bains pour 120 logements), qui intègre la solution de portail d'application à chacun de ses programmes.

« Proposer la solution d'Idéalys, c'est une manière pour nous de se différencier par rapport à d'autres promoteurs, commente Floris Coucke, cofondateur de Néocity Promotion. Notre marque de fabrique, c'est ce concept de logements connectés, et c'est un argument qui compte. Nos résidences sont équipées du portail Idéalys, mais aussi en domotique grâce à un partenariat avec la start-up parisienne SmartHab, et elles proposent également une offre de vélos électriques partagés, gérée par la start-up APPeBIKE à Ajaccio. »

Enfin, Idéalys lance quatre opérations, soit 200 logements, avec Les Villages d'or (Jean-Luc Estournet), spécialiste montpelliérain des résidences séniors.

« Ce sont des expérimentations pour tester le service auprès d'un public nouveau, les séniors, en s'appuyant sur une personne physique, le régisseur de chaque résidence », précise Michaël Lalande.

Avènement du "parking foisonné"

En parallèle de cette solution servicielle, Idéalys développe son activité sur les "parkings foisonnés", c'est à dire un outil permettant l'utilisation des places de parking au moment où elles sont disponibles.

« Le vrai aspect vertueux de ce mécanisme existe pleinement dans les ZAC où se trouvent aussi bien des programmes tertiaires, des logements et des commerces, souligne Michaël Lalande. Cela permet de diminuer le nombre de places autorisées par le PLU tout en garantissant le nombre de places utiles, ou alors de conserver le nombre prévu tout en proposant plus de places que ce qui est construit puisqu'elles sont partagées. »

L'entreprise est désormais référencée par la SERM pour l'accompagner dans cette démarche de déploiement du parking foisonné, et un premier programme proposera ce mécanisme dans le quartier Beausoleil (ancien site militaire, avenue de Lodève à Montpellier).

« Nous allons le faire partout, annonce Christophe Perez, directeur général de la SERM-SA3M. J'ai déjà demandé à ce que les places de parking ne soient plus "boxées"... À l'avenir, on ne sera plus propriétaire d'une place mais d'un usage. Ce qui permettra à terme de faire des économies dans la construction et, de fait, dans le prix de vente des logements. »

Le premier programme immobilier privé mettant en place un parking foisonné sera celui du Plaza Real aux Grisettes à Montpellier, porté par le promoteur Hélénis (livraison en mars 2019).