Sotheby’s International Realty vise l'immobilier de luxe dans l'ex-LR

Sotheby's International Realty, fondée en 1976 comme le département immobilier de la célèbre maison de ventes aux enchères américaine Sotheby's*, annonce compter plus de 1 000 agences dans 70 pays, dont 50 en France pour « 4 000 luxueuses propriétés à vendre ou à louer », châteaux, splendides hôtels particuliers ou villas faramineuses.

Trois de ces agences sont situées sur l'ex-Languedoc-Roussillon : une à Montpellier (34) depuis 2011, une à Uzès (30) depuis 2013 et une dans les Pyrénées-Orientales depuis 2016, qui vient de quitter le village de Rivesaltes pour s'implanter dans le centre-ville de Perpignan.

« Nous sommes sur un marché de niche, constate Bruno Zermati, le responsable des agences Sotheby's International Realty à Montpellier et Uzès, qui opère sur le périmètre de l'ouest biterrois jusqu'aux frontières d'Avignon, les Cévennes, le sud Ardèche et une partie de la Camargue. Nous avons de belles propriétés qui ne sont pas sur internet ou que nous ne diffusons pas en France mais à l'international, car les propriétaires veulent être discrets. C'est de "l'immobilier confidentiel". »

« La présidence Macron a redoré l'image de la France »

Le professionnel, qui évoque des biens de prestige à vendre entre 3 et 15 M€, affirme que la présidence Macron « a redoré l'image de la France pour ce type d'investisseurs, qui voit tout investissement dans le pays comme une valeur sûre... Nous vendons un à deux biens de prestige par an environ, et l'immobilier de luxe pèse 50 % de notre activité ».

« Nous avons une clientèle constituée d'Américains, de Norvégiens, de Suédois, de Belges, de Suisses, et bien sûr aussi de Français, comme patron de start-ups notamment, précise-t-il. Par exemple, j'ai vendu une propriété de 2 M€ à Uzès au scénariste américain de Black Swan, qui était à Cannes et a eu un coup de foudre. »

Interrogé sur les effets de la perspective du Brexit, Bruno Zermati observe « encore plus d'Anglais qui s'installent en France pour fuir le Brexit ! Mais cela pose problème à ceux qui sont en résidence secondaire. Le Brexit, c'est surtout positif pour nos collègues parisiens. Mais comme le marché de Paris est très haut, des familles viennent ici pour trouver des prix moins élevés ».

Un marché de niche

A Perpignan, Catherine Jousselin, la directrice de l'agence Terres d'Oc Immobilier, se réjouit de sa nouvelle implantation perpignanaise (place Jean-Jaurès), qui va lui offrir une meilleure visibilité.

« Nous étions une petite agence confidentielle dans une rue de Rivesaltes, spécialisée dans les biens de caractère, avec un profil très international, ce qui a séduit Alexander Kraft. (chairman et CEO Sotheby's International Realty France-Monaco, NDLR) qui a négocié avec Sotheby's monde le droit de licencier des enseignes comme nous. L'entrée chez Sotheby's est un pari, surtout dans une région comme Perpignan. Aujourd'hui, la marque a besoin de visibilité.

L'agence, qui opère sur le périmètre des Pyrénées-Orientales et de l'Aude (jusqu'à Carcassonne), emploie 5 personnes, bientôt 7.

« On reste sur un marché de niche, confirme elle aussi Catherine Jousselin. Il y a de très beaux produits mais rares. Mais on est aussi sur des biens de caractère, atypiques. »

« Ils ont le luxe discret »

A titre d'exemple, elle cite le château de Cremadells (un peu moins de 1 M€) non loin de Saint-Laurent de Cerdans, une propriété de 2,5 M€ avec vue sur mer, le château de Corbère (2,5 M€), un petit château face aux Albères et au Canigou avec 2 ha de parc, une maison de gardien et un manège à chevaux de 1000 m2 pour presque 2 M€, un domaine à rénover de 2 000 m2 potentiellement habitables près de Thuir à 900 000 €. Ou encore le château d'Aubiry à Céret, construit dans les années 1920 par l'architecte danois Viggo Dorph-Petersen, à la vente pour la modique somme de 12 M€...

« Notre clientèle est à 70 % extra-locale, dont une grande partie étrangère. Nous récupérons aussi clients envoyés par les salles des ventes Sotheby's ou les family offices de certaines familles. Les gens à qui nous vendons sont en général des "anti-bling-bling", "anti-Côte d'Azur", qui ont le luxe discret, qui aiment le côté sauvage et naturel de la région... Par exemple, nous avons vendu une propriété à François-Xavier Demaison et son épouse.

* Rachetée, en juin 2019, par Patrick Drahi, propriétaire du géant des télécoms et des médias Altice, via des fonds émanant de sa holding personnelle.