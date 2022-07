Malgré le contexte mondial, Contain Life prépare l'extension de son outil industriel dans l’Aude

Comme souvent dans ce genre d'aventure, l'idée a germé lors d'un voyage que Jean-Baptiste Jarretou, créateur de l'entreprise, effectuait en Asie en 2015. Pourquoi ne pas se servir de containers maritimes mis au rebut pour les recycler et les transformer en habitation à haute performance énergétique ? Avec l'aide, au passage, de coups de crayons d'architectes pour en faire des constructions singulières haut de gamme...

Entre l'idée et le début de la production, trois petites années. La première réalisation intervient en octobre 2018, avec la Maison de la famille de Carcassonne, qui a mobilisé sept containers. Puis l'entreprise s'est ouvert le marché des maisons individuelles et celui des bureaux avec une réalisation de 340 m2 qui héberge le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Carcassonne.

« C'est à ce jour notre bâtiment le plus important », explique Dylan Romier, responsable commercial de l'entreprise. Depuis deux ans, une vingtaine de projets ont été menés à bien, mais nous ne sommes pas un gros constructeur. »

Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cependant cessé de croître et doit atteindre 3 millions d'euros cette année, ce qu'il considère comme un palier.

Inéquation entre coûts et budgets des particuliers

Pour autant, comme tous les secteurs, Contain Life doit faire face à des difficultés nouvelles liées au contexte : « Tout augmente, le prix des containers usagés, les matières premières, les marchés de sous-traitance... L'aluminium est passé de 2.000 à 4.000 dollars la tonne, il y a forcément de la spéculation là-dessus ! Certains postes ont pris 120% depuis un an, les devis ne tiennent plus quatre jours. Chiffrer une maison, c'est devenu un peu comme jouer en bourse ».

Avec à la clé des déconvenues désagréables pour tout le monde...

« La seule chose qui n'augmente pas ce sont les salaires et ces deux paramètres font que les banques sont aujourd'hui plus réticentes à financer leurs clients, ajoute Dylan Romier. Cela crée une réelle frustration chez nos clients qui ne comprennent pas ce mouvement même si, à surface et qualité équivalentes, nous restons moins chers que les maisons traditionnelles, hors lotissement bien sûr. Les familles ont travaillé sur un budget pour le terrain et la maison, et se retrouvent aujourd'hui coincées à cause de ces évolutions fortes du marché. Sur une maison, nous sommes à +20 %, c'est 30.000 euros supplémentaire pour une surface de 110 m2, par exemple. Le résultat, c'est que nous avons bien moins de projets de particuliers cette année... »

Nouvelle usine en 2024

L'équation est donc complexe à gérer au quotidien, sans parler des délais de fournisseurs de matériaux, eux aussi soumis aux tensions du marché, et de la contrainte supplémentaire que s'impose l'entreprise de produire français.

Seul motif de satisfaction récent : les containers. Si la situation fut très tendue pendant le Covid, avec la désorganisation générale des flux de containers dans les grands ports mondiaux, c'est un peu plus simple ces derniers mois.

« En prenant des risques calculés, au bon moment, on parvient à anticiper et être livrés dans les temps, indique Dylan Romier. C'est tout de même plus facile aujourd'hui qu'il y a un an et demi, on arrive à être livrés en une semaine. »

Aujourd'hui, pour assurer sa croissance et répondre à la demande, et après avoir ouvert un bureau commercial dans la banlieue toulousaine, Contain Life a dressé les plans d'une 2e usine de 2.500 m2 et cherche un terrain. Ce qui porterait l'ensemble des surfaces de production à 4.500 m2 à l'horizon 2024.