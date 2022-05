Construction en containers recyclés : pourquoi Everlia change de modèle économique et décentralise sa production

L'entreprise héraultaise Everlia, dont le siège est à Saint-Thibéry, construit des maisons et bâtiments modulaires à base de containers maritimes recyclés. Jusqu'à présent, elle acheminait les containers jusqu'à son site de production de Béziers, dans une ancienne usine désaffectée qu'elle loue également, et produisait sur place avant d'expédier les bâtiments modulaires ou maisons sur le lieu de construction.

En novembre 2020, le fondateur et dirigeant d'Everlia, Alain Krzyzanowski, signait le compromis de vente d'un terrain de 4 ha sur une zone industrielle de Béziers, pour y construire une usine de 10.000 m2, afin d'augmenter ses capacités de production. Il projetait les premiers coups de pioche à l'automne 2021 pour une installation à la fin du premier trimestre 2022... Mais un différent avec la SEM biterroise Viaterra (sur lequel Alain Krzyzanowski ne s'étend pas) sur le terrain visé a fait capoter le projet.

En 2019, Everlia réalisait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, mais peinait depuis à produire suffisamment et dans les temps pour honorer un carnet de commandes bien rempli. Alors qu'elle employait une vingtaine de salariés, Everlia a dû commencer à licencier « il y a un mois », précise Alain Krzyzanowski.

« Nous avons clairement un problème de capacité de production, 2 millions d'euros ne permettant de faire qu'une dizaine de projets, explique aujourd'hui le dirigeant à La Tribune. Alors nous avons dû faire un choix et nous avons opté pour un changement de modèle économique, Donc le projet de construire une usine est abandonné et nous prenons un virage : nous lançons le principe de licence Everlia, avec l'objectif d'avoir plusieurs micro-usines en France plutôt que centraliser la production à Béziers. Everlia conserve un gros bureau d'études qui gèrera l'ingénierie et la maîtrise d'œuvre pour l'ensemble des licenciés. Nous nous adressons à des entreprises déjà existantes qui veulent se diversifier ou verdir leur production, ou s'orienter vers produits plus innovants. Cela peut aussi intéresser des gens qui se sont mis à faire de la construction en containers mais n'ont pas la compétence ou les connaissances requises. Nous avons lancé cette licence de marque il y a un mois. Nous avons déjà aujourd'hui une quinzaine de retours sérieux, nous avons signé sept contrats de confidentialité et nous travaillons sur les contrats définitifs, notamment en Alsace et dans les Antilles. Notre objectif est d'ouvrir les dix premiers licenciés cette année. Ce nouveau modèle économique nous fera faire moins de chiffre mais plus de marge... »