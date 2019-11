Agglo de Béziers : « La filière industrie représente un véritable enjeu »

Annoncé en novembre 2018 par le gouvernement, le plan « Territoires d'industrie » vise à renforcer la dimension territoriale de la politique industrielle française. Depuis la crise de 2008, l'industrie cherche en effet à se renouveler et les efforts sur le plan national, notamment concernant l'image et l'attractivité de la France, doivent pouvoir s'accompagner de moyens financiers.

Piloté par la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, le dispositif « Territoire d'Industries Béziers Sète » représente un véritable engagement de la part de l'État dans le soutien des filières industrielles.

« Sur notre territoire, l'industrie mécanique a la part belle, avec notamment un de nos fleurons locaux, La Cameron du groupe Schlumberger. Au travers d'aides financières, nous œuvrons au soutien de cette filière qui représente un véritable enjeu », exprime Frédéric Lacas, Président de l'Agglo Béziers Méditerranée.

Des parcs d'activité dynamiques

Le dispositif mis en place s'appuie sur de nombreux outils pour accompagner les entreprises, start-ups comme PME-PMI, tout au long d'un parcours « entrepreneur » qui va de la pépinière Innovosud jusqu'à l'implantation sur l'un des 13 parcs d'activités économiques.

Au carrefour de nombreux transits et particulièrement bien desservi, le territoire jouit, en outre, d'une offre foncière non négligeable constituant une véritable richesse que l'Agglomération doit utiliser à bon escient.

Situé au sud-est de Béziers, au cœur des axes routiers de l'A9 et l'A75, le Technoparc de Mazeran est spécialisé dans les filières d'avenir. Il accueille une dizaine d'entreprises à vocation tertiaire supérieur, médicales, commerciales et de services, ainsi que des entreprises dédiées aux énergies renouvelables.

Parmi les fleurons, Quadran Direct Energies ou Languedoc Isolation. Depuis sa création en 2011, ce technoparc de 91 ha, relié au haut débit, a généré 209 emplois et accueilli de nombreux projets, notamment dans le domaine de la santé, préfigurant peut-être l'orientation e-santé qui se profile à l'horizon.

Exemple de 3 pépites accompagnées depuis leur création

MEET PRO : Née du constat que la reprise, la cession, la transmission ou la création d'entreprise relevaient du parcours du combattant, cette start-up a conçu une plate-forme de rencontre digitale entrepreneuriale. Objectif : faciliter, fluidifier et optimiser la mise en réseau des entrepreneurs et professionnels. Les rencontres sont d'abord virtuelles puis réelles. L'offre est calquée sur le même principe que les meetings privés, MeetPro facilitant le matching entre l'offre et la demande entrepreneuriale.

LE PETIT BERET : Cette entreprise agro-alimentaire novatrice est spécialisée dans la production et la vente de boissons sans alcool et sans sucre. Située en plein cœur des vignobles, l'entreprise sélectionne les meilleurs cépages afin de proposer une large gamme de produit : rouge, rosé, blanc et pétillant. Distribuée sur l'ensemble de la France et à l'international (de Dubaï au Koweït, en passant par les États-Unis), la TPE a vu le jour au sein de la pépinière d'entreprise Innovosud. L'agglomération Béziers Méditerranée a permis la mise en relation avec l'ensemble des services de l'Etat et l'a accompagnée lors de ses démarches administratives, réglementaires et financières. Une prochaine implantation sur l'un des parcs d'activité est prévue dans les prochains mois ! La société a également fait partie de la délégation à destination de Singapour organisée par la Région Occitanie.

TEOOLA : Teoola propose ses services à toutes les collectivités et entreprises souhaitant mettre en place un événement ou pour une manifestation récurrente. L'application facilite l'organisation en amont et en aval du jour J, en regroupant l'ensemble des fonctionnalités de WhatsApp, Facebook ou Linkedin. Elle permet aussi de gérer son carnet d'adresses et de faire des recommandations de contacts grâce à sa communauté et à son club affaire, le tout sur une même application. Implantée à Innovosud, Teeola sera présente, pour la deuxième année consécutive, au Consumer Electronic Show (CES) à Las Vegas.