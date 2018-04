Ziwit entre au capital du Saoudien Numerical Data

La société montpelliéraine Ziwit, spécialiste de la cybersécurité offensive, vient d'acquérir 34 % de l'opérateur de fibre optique Numerical Data, basé à Ryad. L'opération, bouclée en février, a été officialisée lors de la visite officielle en France, du 8 au 10 avril, du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane : un total de 18 Mds $ de contrats a été signé à cette occasion entre des entreprises françaises et saoudiennes.

Lancement de Ziwit ME

Dès le mois de mai, Numerical Data sera rebaptisée Ziwit ME (pour « Middle East », Moyen-Orient en français) et devrait bénéficier d'un investissement de « plusieurs dizaines de millions de dollars la première année » assuré par les partenaires saoudiens de Ziwit, selon Mohammed Boumediane, CEO de l'entreprise montpelliéraine. Le versement effectif de cette somme conditionnera une nouvelle montée au capital du Saoudien par Ziwit, au seuil de 49 % cette fois, d'ici un an.

L'opération de naming de Numerical Data se traduira aussi par le paiement de royalties, d'un montant de 3 % de son chiffre d'affaires (240 M$), soit 8 M$ versés à Ziwit en 2018 et négociables à la hausse la deuxième année. De même, Ziwit lui vendra sa technologie et divers services associés, notamment de la formation : 20 techniciens saoudiens viendront tous les mois se former à ses outils dans ses locaux de Montpellier.

« Grâce à Ziwit ME, nous allons sécuriser les services vendus aux clients de cet opérateur, des industriels et grands acteurs de la « tech » au Moyen-Orient, décrit Mohammed Boumediane. L'accès direct à un nœud d'interconnexion internet de ce niveau, contrôlé par l'Arabie Saoudite, nous permettra de déployer plus largement et rapidement notre technologie actuelle, mais aussi les nouveaux services que nous annoncerons en 2019. La sécurité est un enjeu clef de la région au regard de la situation géopolitique, mais aussi du profil des utilisateurs : 76 % de la population ont moins de 30 ans et sont tous connectés, dans des proportions plus importantes parfois qu'en Occident. »

Un showroom à Ryad

Conséquence des investissements promis, les effectifs de Ziwit ME devraient passer de 100 à 200 collaborateurs d'ici la fin 2018. La création d'un pôle de R&D et de nombreux achats matériels sont également prévus sur la même période. Les locaux de l'entreprise sont situés dans une tour d'affaires à Ryad, où Mohammed Boumediane annonce qu'il aménagera, par ailleurs, « un showroom destiné à servir de vitrine technologique aux entreprises innovantes de Montpellier ».

L'inauguration des locaux de Ziwit ME, sous cette nouvelle marque, est prévue pour la mi-mai : des invitations ont été envoyées à plusieurs ministres du gouvernement Philippe et à Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Plus tard dans l'année, une visite privée de plusieurs ministres saoudiens devrait aussi être organisée à Montpellier, pour une nouvelle annonce concernant Ziwit.

Ziwit ne communique pas sur son chiffre d'affaires ou ses effectifs. Elle annonce cependant 10 000 clients, parmi lesquels plus de 70 % des entreprises du CAC 40.