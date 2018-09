Netiwan ouvre son premier data center de proximité

Votre donnée hébergée près de chez vous... C'est un peu le credo de Netiwan Groupe. Cette entreprise biterroise a officiellement inauguré, vendredi 7 septembre, son premier data center.

Un dispositif sécurisé

Installé à Bouillargues (30), en proche périphérie de Nîmes, le "Neticenter", comme l'ont nommé ses créateurs, doit permettre aux entreprises de services numériques (ESN), entreprises de taille intermédiaires (ETI) et aux collectivités locales d'héberger leurs données dans un cloud privé auquel ils ont une possibilité d'accès permanent.

"Nous avons d'ores et déjà installé 16 baies qui sont exploitées par des entreprises et collectivités présentes dans un rayon allant d'Avignon à Béziers. Au total, la capacité d'accueil est de 90 baies, avec une possibilité d'évoluer jusqu'à 120", explique Vincent Arcas, directeur du développement de Netiwan.

S'étendant sur 700 m2, le centre d'hébergement de données Netiwan, est doté de multiples dispositifs de sécurité, parmi lesquels de nombreuses caméras mais également des systèmes de reconnaissances digitaux. Il a notamment été construit après consultation d'un bureau d'études expert en Green IT.

En outre, le Neticenter est "alimenté par un fournisseur d'énergie 100 % renouvelable", précisent les dirigeants dans un contexte où les centre d'hébergement des données sont souvent pointés du doigt pour leur caractère énergivore.

Le premier DC du genre dans le Gard

Le choix de Nîmes pour l'entreprise héraultaise n'est pas le fruit du hasard, plutôt d'une opportunité. C'est, en effet, en remportant un appel à projets lancé par la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole que Netiwan a construit le premier data center implanté dans la troisième intercommunalité d'Occitanie. L'investissement pour le groupe s'élève à 2,5 M€. Il emploie quatre techniciens et ingénieurs réseaux.

"À ce jour, le Neticenter réalise un chiffre d'affaires de 350 000 €. Le niveau de commercialisation actuel est bon. Nous sommes en avance d'un semestre sur nos prévisions", détaille Vincent Arcas.

Outre cette activité dans son propre data center, Netiwan groupe (13 salariés, 3,7 M€ de chiffre d'affaires) est par ailleurs opérateur télécom et internet pour le compte d'entreprises et de collectivités. Il gère ainsi un réseau de 1 000 km de fibre optique et raccorderait quelque "820 clients".