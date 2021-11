« Le déficit féminin dans le numérique est une exception française »

Réseau d'acteurs du numérique en Occitanie, la Mêlée accompagne la transformation digitale des entreprises et organisations avec des valeurs paritaires et intrusives. Au printemps dernier, le cluster montpelliérain a organisé deux journées de conférences et débats sur le thème "Femmes et Numérique". Ces échanges, qui ont réuni 33 experts, ont donné lieu à l'écriture d'un livre blanc, "Femmes et numérique : état d'urgence, 25 propositions pour les entreprises et les collectivités", publié à la mi-octobre, à l'occasion des cinq ans d'existence de La Mêlée à Montpellier.

Rencontre avec son auteur, Anne-Sophie Calais, consultante innovation et développement Dynnov, membre de la Mêlée Montpellier.

LA TRIBUNE : Quelle est la genèse de ce livre blanc ?

ANNE-SOPHIE CALAIS : Lors des deux évènements organisés en mars et avril dernier sur le thème des femmes et du numérique, les interventions et les keynotes de 33 experts du digital ont révélé une situation d'urgence qui nous a interpellés. Edouard Forzy, le président de la Mêlée, et Amandine Raynaud, responsable du cluster montpelliérain, m'ont alors sollicitée pour faire la synthèse de ces échanges. De là est né le Livre blanc.

Quelle est cette situation d'urgence que vous évoquez ?

Les chiffres sont éloquents : alors qu'on comptait en France 30% de femmes dans les fonctions techniques du numérique en 1980, elles ne sont plus que 15% en 2021 ! Contrairement aux autres pays européens, qui ont enregistré une augmentation de +18% entre 2013 et 2018, ce déficit féminin est une exception française qui va s'accentuer en l'absence de mesures concrètes. On le voit d'ailleurs dans les formations académiques et les écoles d'ingénieurs où les effectifs féminins sont en baisse constante.

Alors que le numérique irrigue toute la société, comment analyser cette dégradation ?

Plutôt que d'expliquer les causes, les 33 experts se sont attachés à pointer les externalités négatives de ce déficit. Et elles sont nombreuses : manque de profils féminins dans le secteur IT/numérique - 10% en université, 8% en IUT et BTS -, déficit de création d'entreprises par les femmes, stéréotypes genrés qui perdurent... Penser que "le cerveau des filles n'est pas fait pour les métiers de l'informatique et du digital" est un cliché persistant. C'est oublier que la pionnière informatique s'appelait Ada Lovelace et que c'est Grace Hooper qui a conçu le premier ordinateur en 1951. A cela s'ajoutent des biais cognitifs : 100% de l'intelligence artificielle est conçue par des hommes, ce qui signifie que les algorithmes, logiciels et applications excluent les perceptions et représentations de la moitié de la population ! Il s'agit là d'une altération de la représentativité de la démocratie.

Altération qui pourrait rimer avec revendication...

Ce n'est pas une question de féminisme. Outre l'atteinte à la parité et à la mixité, le fait que les femmes n'aient pas leur rôle à jouer dans cette révolution numérique représente un risque majeur pour le développement de l'économie et des territoires. En Europe, on estime qu'il manquera 500.000 à 700.000 talents dans le numérique en 2025 et que le secteur englobera près de 80% des métiers en 2035. Se priver de 50% du réservoir de main d'œuvre de la population est une aberration : en ne formant pas les femmes, c'est tout notre produit intérieur brut qu'on dessert.

Face à ces problématiques, quelles sont les pistes évoquées dans le Livre blanc ?

Nous avons synthétisé 25 propositions autour de cinq axes d'actions. Sensibilisation et formation des femmes, du primaire aux études supérieures, et meilleure communication sur la diversité des métiers du numérique. Faire du sujet "femme et numérique" une priorité de développement économique du territoire, impliquant l'État et les collectivités via des actions concrètes, des soutiens spécifiques dans l'innovation et des financements pour les femmes créatrices d'entreprises. Faire de la formation des femmes au digital une priorité, en proposant notamment des environnements sécurisés, des programmes adaptés aux différentes générations et en mettant en place des mesures attractives afin de limiter la fuite à l'étranger des jeunes diplômées de la Tech. Favoriser l'inclusion des femmes dans le numérique, en soutenant notamment la mixité aux postes de direction. Et enfin financer le développement numérique des projets.

Qu'espérez-vous de la publication de ce Livre ?

Nous espérons qu'il déclenchera des actions concrètes de la part des entreprises, des écoles, de l'enseignement supérieur, des territoires. C'est un sujet national dont l'État ne s'est pas encore saisi prioritairement. Or, on estime que la parité dans le numérique pourrait apporter +10% de PIB en France (source : étude Mc Kinsey, NDLR). D'autant qu'une autre étude, celle de Boston Consulting Group effectuée sur 350 startups, a montré que les entreprises fondées et cofondées par des femmes avaient un meilleur retour sur investissement. Compte tenu du fort potentiel de création de valeur et d'emplois, il y a tout intérêt à agir avec des mesures incitatives. Les experts sont unanimes : il faut inverser la tendance. Dans ce contexte, l'Occitanie, seconde région française pour l'emploi lié aux activités numériques, a son rôle à jouer !