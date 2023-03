Comment Elloha aide les professionnels à prendre la main sur leur stratégie e-tourisme

Face aux géants Booking, Expedia, TripAdvisor ou Airbnb qui ont bouleversé le secteur du tourisme, Elloha, créée en 2018 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), fait figure de Poucet. Pour autant, la startup (45 salariés), qui accompagne les professionnels du tourisme et des loisirs dans leur stratégie de commercialisation sur internet, s'est vue distinguée en 2022 par l'Organisation mondiale du tourisme comme l'une des entreprises les plus innovantes (catégorie Deep Tech : propulsion et développement du tourisme).

« Notre solution digitale permet simplement à une maison d'hôtes de vendre, sans effort technique particulier, les offres de ses voisins locaux comme des loueurs de vélos, des musées ou même des visites de châteaux... et inversement, chaque opérateur de loisirs peut proposer la réservation immédiate dans un logement près de chez lui, résume Bruno Delmas, fondateur de Elloha. Il se crée ainsi un réseau de distribution circulaire plus vertueux mais aussi plus rentable. »

Des commissions maîtrisées

Se positionnant comme « un acteur du premier kilomètre », la startup vise à démocratiser un accès au web d'autant plus indispensable que plus de la moitié des Français partant en vacances réservent tout ou partie de leur séjour en ligne. Mais surtout, à travers une offre d'abonnements, Elloha veut aider les professionnels à maîtriser les commissions sur leurs ventes.

« Les grandes plateformes concentrent une large part de réservations mais leurs commissions, parfois excessives, grèvent la rentabilité : ces commissions représentent d'ailleurs le second poste de charges après les salaires, affirme le CEO Elloha. Pour autant, nous ne sommes pas en opposition avec les OTA (Online Tourism Agency, une agence de voyage dématérialisée proposant des prestations touristiques en partenariat avec des établissements touristiques, Elloha étant d'ailleurs certifiée par la plupart NDLR), nous permettons juste aux professionnels de reprendre la main sur leur business, l'idée étant de rétablir le rapport de force entre les réservations prises en direct et celles soumises à des commissions. »

Un partenariat avec Google

Après les hôtels et les chambres d'hôtes, le géant du numérique Google a récemment lancé sa dernière fonctionnalité Google Things To Do (GTTD) dédiée à la réservation directe d'activités et de loisirs. Gratuit pour les professionnels du tourisme, ce nouveau service doit permettre au mastodonte d'élargir son catalogue d'offres en attirant toujours plus de prestataires touristiques. Une aubaine pour Elloha.

« Google est la première porte d'entrée de toutes réservations d'activités et nous avons été parmi les premiers à signer un partenariat, se félicite Bruno Delmas. Leur nouvelle fonctionnalité démontre un taux de conversion de 7% (pour 100 personnes qui visitent une page, 6,7 réservent en direct, NDLR), c'est plus du double des concurrents directs. Personne ne peut challenger cette puissance de feu ! »

Pour le professionnel du tourisme, le fonctionnement est simple et rapide : Elloha lui relie son compte à sa page Google My Business (ou l'aide à la créer si elle n'existe pas encore) et en moins de 24 heures, le service est opérationnel.

200 millions de réservations

Depuis sa levée de fonds d'un million d'euros en 2019, la startup annonce une croissance régulière, de l'ordre de 30% chaque année. Plutôt concentrée sur une zone francophone, elle équipe néanmoins 9.000 clients dispatchés partout dans le monde. Parmi lesquels le Club Med, la Cité de l'espace à Toulouse, les plus grandes destinations touristiques françaises et belges (Pays Basque, Grand Est, Gard, Lot, la Réunion,...) ou encore le Seaquarium du Grau-du-Roi. L'an dernier, la plateforme indique ainsi avoir traité 200 millions de réservations...

« L'organisation est rodée, nous avons de bons retours d'expérience mais il faut gérer les afflux car 95% des nouveaux clients viennent à nous naturellement, souligne Bruno Delmas. Le marché est énorme mais la vraie question à se poser aujourd'hui est comment gérer la croissance ? Trouver des profils qualifiés est un vrai casse-tête : les levées de fonds délirantes ont aspiré toutes les ressources humaines, mais dans le contexte actuel incertain, les choses évoluent et des candidats aux considérations plus réalistes commencent à revenir. »

Elloha recrute donc cette année une dizaine de collaborateurs et entend poursuivre sa croissance annuelle sur le même rythme, sans envisager pour autant une nouvelle levée de fonds.