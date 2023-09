Tourisme en Occitanie : 78 millions de nuitées pour un été en pente douce

Après une saison estivale 2022 de belle tenue, l'été 2023 s'annonce plus contrasté. Dans une note de conjoncture sortie le 5 septembre en fin de journée, le Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) d'Occitanie a dressé un bilan (provisoire) de la saison estivale dans la région, révélant qu'elle s'inscrit sous le signe d'une certaine stabilité par rapport à 2022, mais avec de fortes disparités.

La fréquentation est qualifiée de satisfaisante, mais l'inflation a, sans surprise, fait baisser la consommation. L'Occitanie a enregistré 78 millions de nuitées touristiques sur la seule période juillet-août (hébergements marchands et non marchants), soit une stabilité par rapport à 2022 mais une augmentation de 20% par rapport à 2019. Les deux-tiers (52 millions) ont concerné une clientèle française (dont 46 millions extra-régionales), de façon comparable à 2022 mais en augmentation de 23% par rapport à 2019. Les 27 millions de nuitées réservées par des clientèles étrangères en Occitanie sont en très légère hausse (2%) par rapport à 2022 mais en augmentation de 14% par rapport à 2019.

Légère baisse sur le littoral

Selon la note de conjoncture, la fréquentation de Lourdes est « en très forte hausse », après deux années difficiles post-Covid, et se caractérise par un retour marqué des visiteurs internationaux (+47% par rapport à 2022), en particulier les Italiens, qui constituent sa principale clientèle.

La fréquentation des Pyrénées et du Massif central est « en progression » (respectivement +8% et +6%). Si le littoral et la campagne demeurent les deux univers de destination qui génèrent les plus forts volumes de nuitées touristiques, la fréquentation touristique sur le littoral est en légère baisse (- 4%) à l'été 2023 par rapport à 2022. De même, la métropole de Montpellier enregistre une légère inflexion (-7%).

Au total, le littoral aura attiré 31% des touristes en juillet et août 2023, la campagne 30%, les zones urbaines hors métropoles 15%, les Pyrénées 7%, le Massif Central 6%, Toulouse et Montpellier 5% chacune, et Lourdes 1%.

Bonne dynamique du locatif en plateforme

L'analyse par types d'hébergements touristiques révèle une hausse du locatif en plateforme, une stabilité des campings et une légère baisse des hôtels. Ainsi, d'après les chiffres du baromètre des réservations, les nuits louées en campings entre avril et août 2023 se rapprochent du niveau de 2022 (-2% d'avril à fin août) et se chiffrent à 4,9 millions entre le 10 juillet et le 27 août (-3%). Une stabilisation notamment due à la présence marquée des étrangers sur l'avant-saison.

Concernant le locatif en plateforme (source : AirDNA, au 1er septembre 2023), le secteur reste très dynamique sur la première partie d'année 2023, avec une augmentation significative de l'offre (+ 17% de nuits disponibles entre janvier et juillet vs 2022), notamment à Toulouse métropole (+24%). L'Occitanie a enregistré près de 7 millions de nuits entre janvier et juillet, soit une augmentation de 21% par rapport à 2022 et sur l'ensemble des univers de destination, notamment à Lourdes (+34%) et dans le Massif central (+33%). En raison de l'augmentation des prix moyens journaliers (+20%) et de l'augmentation du taux d'occupation (+2%), la région enregistre également une hausse marquée du revenu par location disponible, de +33% dans l'univers campagne et de +28 % dans le Massif central.

Enfin, selon les chiffres communiqués par les Gîtes de France Occitanie au 31 août, « 40.000 contrats ont été réalisés par les services de réservation Gîtes de France en 2023, soit plus de 2 millions de nuitées, des performances équivalentes aux saisons 2021 et 2022, jugées bonnes ». Le taux d'occupation du cœur de l'été reste au-delà de 90% partout. La clientèle est française à 88%, et les gîtes enregistrent une sur-représentation des clientèles de proximité, notamment d'Occitanie (depuis la Haute-Garonne et l'Hérault vers les autres départements régionaux). Côté clientèle étrangère, les gîtes notent un retour des Belges et des Allemands. La durée moyenne de séjour est de 7,2 jours.

Optimisme sur l'arrière-saison

Globalement, l'été 2023 en Occitanie affiche un taux d'occupation moyen de 72%, (-3,6%). Un chiffre à relativiser car faisant suite à deux années de fréquentation exceptionnelle sur le littoral... Mais dans un contexte inflationniste et marqué par une sécheresse importante sur le pourtour méditerranéen, le mois de juillet est resté en-deçà du niveau de fréquentation de juillet 2022, avec un taux d'occupation moyen de 65,2% (- 4,5%). Bien que très fréquenté sur le littoral avec une occupation moyenne de 77,5%, le mois d'août, quant à lui, affiche une baisse de 2,8% d'occupation, en particulier dans le secteur hôtelier (-4,8%). Le secteur des campings est le seul à revendiquer un bilan positif (+3% vs. 2022), avec un taux d'occupation moyen mensuel de 83,6%.

Le top trois des clientèles internationales sur le cœur de l'été aligne sur la première marche les Pays-Bas, suivis de près par l'Allemagne (en augmentation de 15%) et le Royaume-Uni (en augmentation de 6%).

Outre la recherche du meilleur rapport qualité-prix, voire de tarifs promotionnels, la clientèle d'Occitanie a donné, cet été, une place grandissante aux réservations de dernière minute. Comme ailleurs en France, les contraintes financières demeurent la principale raison de non-départ en vacances.

Les prévisions pour l'arrière-saison semblent optimistes. Selon le CRTL Occitanie, le mois de septembre devrait jouer de belles cartes sur le littoral et à Toulouse, notamment grâce à la Coupe du Monde de rugby qui démarrera le 8 septembre et devrait favoriser le rayonnement des villes hôtes (comme Toulouse qui accueillera cinq matches) mais aussi les territoires voisins. Mais les professionnels du tourisme restent prudents, l'arrière-saison restant très sensible à la météo et aux réservations de dernières minutes.