[ Connect live ] Les banques en première ligne dans la crise

Dans ce contexte économique si particulier, façonné par la crise sanitaire du Covid-19, les dispositifs de soutien aux entreprises sont nombreux. Parmi lesquels les prêts garantis par l'État (PGE) accordés par les banques ou les reports d'échéances.

Les banques se retrouvent ainsi en première ligne pour accompagner les chefs d'entreprises, sauver le plus d'entreprises possible et préparer la reprise de l'économie. Comment font-elles face aux besoins des entreprises ? Comment gèrent-elles l'afflux de demandes ? Quelles sont leurs craintes ? Quels conseils donnent-elles ?

Car dans cette situation inédite et d'une ampleur encore inconnue, les interrogations sont nombreuses quant au potentiel de résilience des entreprises quand le choc est si brutal... Sauront-elles rebondir ? Leurs trésoreries mises à mal leur permettront-elles de rembourser les PGE ?

Pour répondre à ces questions, La Tribune Montpellier réunit quatre intervenants en live vidéo le jeudi 7 mai 2020 à 17 h, en partenariat avec la Banque Populaire du Sud :

Nicolas Jerez , CEO de Bulane

, CEO de Bulane Philippe Lamouroux , président de l'Ordre des experts-comptables de la région de Montpellier

, président de l'Ordre des experts-comptables de la région de Montpellier Pierre-Laurent Berne , directeur du réseau Banque Populaire du Sud

, directeur du réseau Banque Populaire du Sud Benoît Viguier, directeur des Entreprises et des Ingénieries à la Banque Populaire du Sud.

Venez suivre ces échanges et poser vos questions à partir de cette page.