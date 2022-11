"Montpellier zéro carbone" se met à l’heure de l’urgence climatique

L'entrée dans l'hiver 2022 est accompagnée d'incertitudes. Plus personne désormais ne doute du réchauffement climatique mais la guerre en Ukraine rebat les cartes des enjeux énergétiques. Elle accélère les réflexions sur la souveraineté énergétique des pays et sur toutes les évolutions, voire les révolutions, qu'il va falloir mettre en œuvre pour s'adapter.

Le défi de l'urgence climatique et celui de la sobriété sont véritablement les défis du siècle. Et ils concernent tout le monde : Etats, collectivités territoriales, entreprises et chaque citoyen du monde.

Avec 31 communes et plus de 490.000 habitants, la Métropole de Montpellier poursuit cette course folle de la démographie. Mais ce territoire méditerranéen est aussi une zone fragile, exposée aux effets du changement climatique : canicule, sécheresse, inondations, risques de submersion.

Les élus doivent donc, plus que jamais, regarder en face le défi de bâtir des métropoles où il fait bon vivre avec une double injonction : répondre à la crise énergétique et contribuer à atténuer le réchauffement climatique, sans oublier la dimension sociale.

Cette crise peut-elle aussi être une opportunité pour accélérer les transitions ? C'est une question que posera l'événement "Montpellier Zéro Carbone" organisé par La Tribune le 25 novembre à partir de 9h, depuis l'Hôtel de Ville de Montpellier.

Plusieurs séquences sont prévues :

L'urgence énergétique : le défi des métropoles

De la métropole dense à un territoire équilibré

Etre mobile, être actif : à l'heure de la ZFE, la Métropole de Montpellier fait-elle les bons choix ?

La mobilité électrique

Climat, jeunesse et ville : Transformer l'éco-anxiété en espoir

Les proximités urbaines et territoriales comme levier de la transformation, ici et maintenant

L'urgence climatique : le défi de la sobriété

Parmi les intervenants :

Mickaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier

Prof. Jean-Pascal Van Ypersele de Strihou, IPCC Vice-Chair for AR5, climate physicist, Prof UC Louvain (Belgique)

Alix Roumagnac, president de Predict Services

Béatrice Manzoni, architecte associée, Agence MSV Architectes urbanistes, Suisse

Antoine Garcia-Diaz, architecte, associé gérant chez Atelier Garcia-Diaz

Carlos Moreno, directeur scientifique de la Chaire ETI

Isabelle Bories Azeau, maître de conférences, co-responsable du Master 2 Management public territorial, Montpellier Management

Julia Taddei, présidente de Codemos

Jacqueline Boysselle, enseignante-chercheuse, Montpellier Business School

Guillaume Dujon, architecte et Urbaniste - fondateur de Architectes Singuliers

Le programme complet est à retrouver ici.