Forum Zéro Carbone : rendez-vous le 17 novembre en live

La Tribune Montpellier organise, le 17 novembre prochain, son rendez-vous Zéro Carbone dans une version 100 % digitale en raison de la crise du Covid-19. Les débats seront donc à suivre librement en ligne.

Les forums La Tribune Zéro Carbone, organisés dans les grandes métropoles françaises, font intervenir, au cours de tables-rondes, experts et décideurs sur des thématiques liées à l'appréhension des enjeux de demain et à l'exploration des solutions pour développer les territoires.

La neutralité carbone constitue aujourd'hui le principal défi des villes de demain et concerne de nombreux domaines tels que l'industrie, les transports ou l'immobilier. Quelles seront les conséquences sur le milieu urbain et ceux qui y vivent ? De quelle manière peut-on réduire l'impact énergétique ? Comment convaincre les acteurs publics comme privés de se tourner vers des investissements et des technologies plus "verts" ?

L'édition 2020 est d'autant plus déterminants qu'elle abordera tous ces sujets à travers le prisme des changements nécessités par la crise du Covid-19, qui impliquera indéniablement une évolution des mentalités et des modes de vie.

Au programme

9h - 10h : Table ronde "La ville post-Covid : changements de mentalité et priorité aux mobilités"

Alexandre Brun , maître de conférences en géographie, urbanisme et aménagement à l'université Paul-Valéry

, maître de conférences en géographie, urbanisme et aménagement à l'université Paul-Valéry Julie Frêche , vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, présidente déléguée de la commission Transports, mobilités actives, conseillère municipale de Montpellier

, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, présidente déléguée de la commission Transports, mobilités actives, conseillère municipale de Montpellier Stéphanie Gateau-Magy, fondatrice d'Handiroad

fondatrice d'Handiroad Salim Mokkadem , professeur de philosophie à l'Université de Montpellier - Faculté d'éducation, expert technique international, membre de la Société française de philosophie

, professeur de philosophie à l'Université de Montpellier - Faculté d'éducation, expert technique international, membre de la Société française de philosophie Sylvain Vidal, délégué régional d'EDF Occitanie.

10h - 11h : Table ronde "Des enjeux climatiques importants et des défis urbanistiques"

Jean François Blanchet , directeur général de BRL

, directeur général de BRL Benjamin Hecht , socio-politologue-urbaniste chez Repérage Urbain

, socio-politologue-urbaniste chez Repérage Urbain Catherine Jacquot , ancienne présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, co-fondatrice de l'agence Naaja

, ancienne présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, co-fondatrice de l'agence Naaja Agnès Langevine , 3e vice-présidente de la Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée, en charge de la Transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l'économie circulaire et des déchets

, 3e vice-présidente de la Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée, en charge de la Transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l'économie circulaire et des déchets Alix Roumagnac, président de Predict Services.

Pour s'inscrire, rendez-vous ici.