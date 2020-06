Kalya : intelligence artificielle et recherche mondiale sur les thérapies non médicamenteuses

Les thérapies non médicamenteuses (TNM), qui peuvent être psychologiques, physiques, nutritionnelles ou numériques, viennent en complément des traitements médicamenteux et/ou chirurgicaux, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des patients et/ou de leur entourage. Elles se traduisent par des compléments alimentaires, des massages aux huiles essentielles, des ateliers d'éducation thérapeutique, des programmes d'activité physique adaptée, de la méditation de pleine conscience etc.

A Saint-Clément-de-Rivière, près de Montpellier, Jean-Marc Durand, le président et déjà cofondateur du groupe ISIA, entreprise héraultaise de services du numérique, crée Kalya avec ses acolytes d'ISIA en octobre 2019. Car ils en sont convaincus : ces techniques de soins, fondées sur des preuves scientifiques, sont de précieux outils en complément de la médecine conventionnelle, dont les bénéfices sont mesurables pour des pathologies précises.

De l'information vérifiée

Mais parce qu'elles sont méconnues ou encore suspectées de manque de sérieux, les cofondateurs de Kalya décident de s'appuyer sur les publications scientifiques mondiales publiées sur le sujet afin d'apporter des informations crédibles.

« Les TNM ont prouvé leur efficacité mais leur potentiel est encore insuffisamment exploité, observe-t-il. De plus en plus de gens s'intéressent à ces médecines complémentaires, mais il y a beaucoup de bruit autour de ces pratiques et ce n'est pas toujours évident et d'avoir de l'information vérifiée. De son côté, le praticien n'a pas toujours été formé à ces pratiques et il est en demande de plus d'informations validées... Nous ne sommes pas des anti-vaccins, nous sommes vraiment dans la complémentarité. »

Les équipes de Kalya (une dizaine de personnes) ont ainsi développé un algorithme, en collaboration avec le LIRMM (Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier) pour collecter, sélectionner et analyser les millions d'études scientifiques mondiales sur les thérapies non médicamenteuses pour différentes problématiques de santé (cancer, maladies chroniques, etc.). Objectif : fournir aux acteurs de santé de l'information scientifique directement exploitable et des outils d'aide à la décision « basés sur l'état de la science » pour les aider à choisir la médecine complémentaire la plus pertinente.

La connaissance produite par...