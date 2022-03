Auto-décontamination des surfaces : MetalSkin va boucler une levée de fonds de plus d’un million d’euros

Utiliser le cuivre comme principe actif d'une technologie de revêtement des points de contacts manuels pour neutraliser bactéries, microbes ou virus. C'est le procédé mis au point par une TPE héraultaise, MetalSkin. Créée à Balaruc-les-Bains en 2007 par Stéphane Penari, MetalSkin fondait au départ son positionnement sur une technologie de métallisation à froid à des fins décoratives.

« C'est une commande qui nous a fait bifurquer, raconte aujourd'hui Stéphane Penari. En 2011 ou 2012, on nous a demandé d'appliquer du cuivre sur un abattant de WC pour le milieu hospitalier, en vertu de ses propriétés antimicrobienne. En 2013, nous avons effectué une étude pour valider le concept. Et nous avons développé un alliage avec un taux de 92% de cuivre qui permet de diviser par 3.000 le nombre de bactéries et de virus en une heure. Ou par 100 en trois minutes. C'est donc un procédé très adapté à la désinfection et au nettoyage des surfaces qu'on ne peut pas désinfecter sans arrêt. »

Stéphane Penari a travaillé avec l'Afnor sur une future norme internationale : « Il n'existait pas de normes pour qualifier l'efficacité anti-microbienne du cuivre. Nous avons travaillé avec l'AFNOR sur la création d'une nouvelle norme en 2019 et ce sera la future norme ISO qui sortira en 2023 au niveau mondial sur l'évaluation de l'activité anti-microbienne des surfaces ».

Barres de maintien, poignées de portes, interrupteurs...

MetalSkin propose aujourd'hui une technologie d'auto-décontamination à laquelle la crise sanitaire a donné un éclairage particulier et un coup d'accélérateur. Le procédé vise les éléments qui sont régulièrement touchés par un grand nombre de personnes, à fort potentiel de charge bactérienne ou virale, comme les poignées de portes dans un hôpital, des interrupteurs, les barres dans les transports en commun, les chasses d'eau, les abattants de WC, les loqueteaux de portes de toilette, les robinets ou les boutons d'ascenseur. En fonction de la forme du produit à protéger, MetalSkin propose le recours à la peinture, l'adhésif ou le moulage. L'entreprise a déposé trois brevets internationaux.

« C'est le chaînon manquant entre le nettoyage-désinfection des surfaces et des mains, il en est le parfait complément, assure Stéphane Penari. L'efficacité du revêtement peinture, par exemple, est garanti sur longue période, environ dix ans, avec la même puissance. »

Pour le moulage, Metalskin travaille avec des industriels français via une licence de technologie : « Nous avons développé une vraie puissance de feu industrielle avec Optitec à Vendargues (Hérault, NDLR), permettant de traiter de fortes demandes de volumes de barres de maintien, poignées de portes ou interrupteurs. Soit le client intègre la technologie dans son usine, soit je l'envoie vers Optitec qui sera leur sous-traitant. »

MetalSkin travaille aussi avec Fluoro Technique à Mérignac (Gironde).

Le plus grand réseau de bus de Sao Paulo

Ses marchés sont en priorité les hôpitaux, les Ehpad ou les crèches. MetalSkin indique ainsi équiper l'Ehpad Notre-Dame de Touscayrats, la clinique Saint-Jean-l'Ermitage à Melun, la clinique Saint-Roch à Montpellier, la clinique de l'Oiseau Blanc à Mantes-la-Jolie, l'hôpital Saint-Anne à Paris, ou l'hôpital Percy à Clamart.

« Mais la pandémie a démontré les besoins dans les transports en commun, souligne Stéphane Penari. Nous sommes actuellement en test à Sao Paulo, au Brésil, où se trouve l'un des plus grands réseaux de bus. Nous équipons la plus longue ligne du réseau... En France, nous sommes en phase test avec un gros opérateur national de transports (sur lequel il préfère rester discret pour l'heure, NDLR). »

D'autres marchés se dessinent : « Tous les lieux publics ou encore les centres commerciaux pour les charriots ou les frigo de produits frais dont tout le monde ouvre les portes ». Mais aussi les industries pharmaceutiques ou agroalimentaires, ou encore la téléphonie et l'informatique.

« Enthousiasme » des investisseurs

De 50.000 euros de chiffre d'affaires il y va trois ans, MetalSkin est passée à 425.000 euros en 2021, dont la moitié à l'export, essentiellement en Allemagne, où l'entreprise travaille avec un licencié fabriquant des douchettes stériles pour le secteur hospitalier. Stéphane Penari vise le million d'euros en 2022, principalement porté par une croissance à l'export, notamment Brésil où il a déjà créé une société de distribution et où il prévoit d'implanter une unité de traitement en 2023.

L'entreprise a lancé une levée de fonds, « au départ de 700.000 euros mais comme on a rencontré beaucoup d'enthousiasme, on sera plutôt à plus d'un million d'euros », précise le dirigeant. Cela nous permettra de mettre en place une force commerciale en France pour adresser les bâtiments recevant du public, le secteur de la santé et des transports, mais aussi une force commerciale dans les pays limitrophes européens. Nous voulons aussi booster notre développement au Brésil. Et bien sûr aller là où le marché sera le plus colossal : les Etats-Unis, où nous avons déjà entamé le processus d'homologation. »

La levée de fonds sera bouclée au plus tard en juin, auprès d'investisseurs dont Stéphane Penari tait le nom pour le moment.