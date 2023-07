Immobilier fractionné : la proptech Bricks obtient un agrément européen et relance la machine

En avril 2021, Cédric O'Neill créait la startup Bricks.co à Montpellier. Sa plateforme d'investissement immobilier fractionné permet à des investisseurs d'acquérir des parts dans des biens immobiliers gérés par Bricks à partir de 10 euros. Ils ne sont pas copropriétaires mais disposent d'un droit à percevoir des loyers, au prorata du montant investi.

Deux ans après sa création, le dirigeant de Bricks annonce « 300.000 personnes inscrites et 60 millions d'euros d'actifs sous gestion dans 50 immeubles ».

Mais l'activité de collecte de fonds auprès de particuliers de la startup est à l'arrêt depuis six mois, dans l'attente de se voir attribuer un sésame : l'agrément de prestataire de service de financement participatif (PSFP) européen. C'est son changement de modèle qui l'induit : conformément à une directive de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le contrat de royalties devient un contrat obligataire, sous contrôle de l'AMF.

« Dans les faits, les textes européens en matière de financement participatif ne prévoit pas l'utilisation de royalties, et c'est donc une demande de l'AMF que Bricks ait un statut de plateforme régulée et un statut PSFP, ce qui nous oblige à passer sous un modèle obligataire, par ailleurs déjà connu de certains investisseurs, explique Cédric O'Neill. Le modèle de royalties induisait une rémunération variable et une rentabilité directement liée aux loyers collectés, avec un risque d'impayé ou de vacance locative, alors que le modèle obligataire repose sur des rémunérations fixes et c'est Bricks qui porte le risque. Nous sommes aujourd'hui les premiers sous ce modèle immobilier fractionné à l'échelle européenne... L'AMF nous a accordé cet agrément le 2 mai dernier mais sous conditions : nous devions restructurer juridiquement le groupe en nommer un directeur général pour qu'il y ait deux mandataires dans l'entreprise : il s'agit de Carole Durif, jusqu'alors DRH. »