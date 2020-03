E-santé : Wefight va collaborer avec le réseau suisse Clinerion

Start-up innovante en e-santé et basée au BIC de Montpellier, Wefight développe Vik, un assistant virtuel capable de répondre aux questions des patients au fil du parcours de soins. Cette intelligence artificielle adresse à ce jour sept pathologies, dont le cancer, la dépression, ou l'asthme.

Wefight vient de signer un accord avec Clinerion, spécialiste de l'accélération des essais cliniques : ce groupe suisse utilise des technologies propriétaires pour analyser les datas issues de son réseau mondial de partenaires hospitaliers et améliorer des protocoles de recherche.

Avec ce partenariat, Clinerion pourra optimiser le recrutement de patients éligibles à des essais cliniques au sein de la communauté des utilisateurs de Vik. Inversement, Vik sera désormais alimenté par les datas issues du réseau mondial de Clinerion.

"De nombreux utilisateurs de notre communauté demandent à Vik de leur suggérer les essais cliniques le plus appropriés auxquels ils pourraient participer. En effet, les patients ont la volonté de prendre part aux recherches, et notre rôle est de faciliter ce processus. Les essais cliniques ne devraient plus échouer parce qu'ils débordent des contraintes de temps...