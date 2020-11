Compléments alimentaires : Dynveo inscrit sa croissance dans les méthodes vertes

Son nom est très peu connu du grand public, pourtant en une décennie, le laboratoire nutraceutique héraultais (à Teyran) Dynveo a su s'inscrire comme un acteur incontournable dans l'élaboration de compléments alimentaires naturels.

Garantis sans additifs ni excipients, ses produits comptent parmi les plus purs du marché, tant au niveau de la concentration des actifs que du produit fini.

Positionnée sur un secteur porteur, la société affiche une croissance insolente, et ce malgré la crise sanitaire : elle devrait clore l'exercice 2020 à près de 3,5 M€ (contre 2,3 M€ en 2019 et 1,6 M€ en 2018).

Des procédés innovants

« Nos avancées scientifiques et techniques expliquent ces bons résultats, synthétise Thomas André, le fondateur de Dynveo. Depuis la création de l'entreprise, notre priorité est de proposer les produits les plus naturels du marché. »

A peine sorti de Sup de Co, ce passionné des processus biochimiques et du vieillissement cellulaire, frustré de ne trouver sur le marché français aucun complément alimentaire naturel, s'est lancé dans l'aventure d'un laboratoire...