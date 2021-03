Alzheimer : la technologie de REGEnLIFE qui améliore les fonctions cognitives

REGEnLIFE, hébergée au BIC de Montpellier, est spécialisée dans la recherche et le développement de technologies innovantes en photo-médecine pour la prévention et le traitement des maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzeihmer.

Elle travaille au développement d'une technologie photo-médicale non-invasive ciblant le cerveau et l'intestin. Le principe : l'émission d'ondes infrarouges combinées au niveau du crâne et de l'abdomen, grâce à un casque et une ceinture.

« Ce dispositif médical inédit en photo-médecine, baptisé RGn530, a pour objectif de stimuler les cellules dans le cerveau et l'intestin et de réguler l'inflammation, de manière à améliorer le fonctionnement cognitif et le comportement, explique Guillaume Blivet, co-fondateur et président de REGEnLIFE, qui rappelle qu'il n'existe actuellement aucun traitement médicamenteux permettant de guérir la maladie d'Alzheimer. L'hypothèse que l'axe cerveau-intestin serait impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer ou d'autres affections neurodégénératives gagne en effet du terrain dans le milieu scientifique. Nous pensons que certaines formes d'émissions électromagnétiques permettraient de prévenir et de traiter cette maladie. »

Photobiomodulation

Cette technologie a fait l'objet d'un essai clinique en phase 2, qui vient de se terminer et de rendre ses résultats. Ils ont été présentés lors de la 15e Conférence internationale sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson du 9 au 14 mars dernier, par le Professeur Jacques Touchon, neurologue et psychiatre au CHU de Montpellier, et conseiller scientifique sur cet essai clinique.

L'essai clinique a porté sur des volontaires adultes, âgés de 55 à 85 ans, atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade léger à modéré. Cet essai pilote randomisé en double aveugle contre placebo avait démarré en 2018 et s'est terminé prématurément en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Sur les 64 patients prévus, 53 ont été randomisés en deux groupes (traités et placebo) et 43 patients ont pu bénéficier du traitement pendant la durée prévue.

Équipés d'un casque et d'une ceinture abdominale de photobiomodulation, ces patients ont bénéficié de 40 séances de 25 minutes réparties sur deux mois et ont été évalués par un ensemble de tests tout au long de l'étude et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement.

« Les résultats de cette étude pilote ont montré que la technologie REGEnLIFE est sûre et bien tolérée par les patients », assure Guillaume Blivet.

Selon REGEnLIFE, « en termes de sécurité d'usage, le dispositif RGn530 s'est avéré sûr et aucun effet indésirable grave n'a été signalé. L'observance des séances de traitement était très bonne pour une grande majorité des patients (92 %), et a pu également confirmer la bonne tolérance du dispositif ».

Complément non-médicamenteux

Si le critère principal d'efficacité n'a pas été atteint en termes statistiques en raison de la pandémie du Covid-19 qui a réduit le nombre de patients recevant le traitement (43 au lieu de 64), « une tendance est claire quant à l'amélioration d'un ensemble de fonctions cognitives », conclut l'entreprise. Ces résultats devront être confirmés dans un essai clinique pivot ou phase III, mais REGEnLIFE annonce néanmoins que « le groupe traité montre des tendances en faveur d'une amélioration cognitive, des fonctions exécutives, de la compréhension du langage et de la mémoire verbale par rapport au groupe placebo ».

« La stratégie thérapeutique de la maladie d'Alzheimer, pour être efficace, devra intéresser plusieurs cibles, a précisé le Professeur Jacques Touchon. Les traitements médicamenteux visant les deux protéines caractéristiques du processus Alzheimer doivent être complétés par d'autres thérapeutiques visant des mécanismes moins spécifiques mais très importants dans la cascade physiopathologique tels que l'inflammation et le stress oxydant. La technologie de photobiomodulation développée par REGEnLIFE agit très en amont sur cette cascade. Elle pourrait être le complément non-médicamenteux de la stratégie thérapeutique du futur. La technologie de REGEnLIFE permet, en outre, d'agir à la fois sur le cerveau et l'intestin, atout non négligeable quand on sait l'importance du rôle de l'axe cerveau-intestin et du microbiote dans les pathologies neurodégénératives. »

Une levée de fonds courant 2021

« Ces premières données cliniques couplées à l'ensemble de nos preuves de concept précliniques nous invitent à poursuivre vers une étude clinique confirmatoire sur la maladie d'Alzheimer et à nous positionner sur d'autres maladies neurologiques, ajoute Guillaume Blivet. Pour accélérer sur cette nouvelle phase de développement et espérer, à court terme, un accès marché précoce, nous préparons cette année une nouvelle levée de fonds. »

Le montant de cette levée de fonds est à l'étude. Il s'agira alors de la seconde levée de fonds pour REGEnLIFE, qui avait levé 3 millions d'euros en 2018 auprès de business-angels et de family offices.

L'équipe de l'entreprise, qui compte aujourd'hui huit salariés, devrait alors être renforcée.