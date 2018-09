Koovea lance la commercialisation de son outil de smart tracking

Lauréate du prix « Graine de pousse » dans la catégorie santé et de la bourse French Tech émergence, la start-up Koovea, basée depuis le printemps au centre d'affaires Bureaux & Co de Montpellier, vient de finaliser le développement d'une solution pour le suivi en temps réel des médicaments thermosensibles.

« Depuis septembre 2017, nous expérimentons notre solution innovante avec le groupe Amatsi (leader du développement de médicaments à Saint-Gély-du-Fesc, NDLR). Nous sommes aujourd'hui opérationnels pour lancer la commercialisation, fin septembre, d'une version beta », explique Yohann Caboni, directeur général et co-fondateur de Koovea.

Une solution globale

Partant du constat qu'un médicament sur deux est thermosensible, Adrien Content, ingénieur électronique, et Yohann Caboni, ingénieur informatique, rejoints par John Aldon (cofondateur de Matooma), ont créé une technologie brevetée de monitoring de la chaine du froid. L'innovation s'appuie sur la mesure de la température des médicaments avec géolocalisation et exploitation des données en direct.

Placé au plus proche du produit (emballage du médicament ou entrepôt), le capteur de température - Koovea tag - est connecté en temps réel à un routeur intelligent - koovea hub. Les données peuvent être consultées à l'aide de l'application Koovea qui bénéficie d'une alerte 24h/24 et d'un processus d'analyse pointue des données pour une optimisation de la chaine logistique.

« La chaine du froid d'un médicament est complexe (nombreux intermédiaires, peu de contrôles...) et les solutions souvent inadaptées, voire archaïques, constate Yohann Caboni. Notre dispositif plug-and-play haut de gamme breveté et dédié aux petites et moyennes distances, est facile d'utilisation, réutilisable, modulable et non intrusif. »

Packaging intelligent

Accompagné par deux banques, incubé par le BIC Montpellier et soutenu par un prêt d'honneur innovation de 60 000 € obtenu auprès de Créalia Occitanie, Koovea va pouvoir se concentrer sur la commercialisation du produit. Dans un premier temps, une petite série d'une centaine de capteurs et d'une vingtaine de routeurs va être vendue sous forme d'abonnement (15 € par capteur beta et 39 € par routeur). Quelques opérateurs du monde médical (laboratoires, transports de sang, d'organes...) sont déjà intéressés mais la start-up voit déjà plus loin.

« Notre dispositif se veut global et peut toucher d'autres marchés comme l'agroalimentaire, la cosmétique, le luxe. Il pourra également s'ouvrir à d'autres métriques (luminosité, détection de choc...). Aussi, pour accélérer notre développement, notamment à l'international, nous envisageons, dans le courant de l'année prochaine, une levée de fonds », confie le DG.

D'ici le premier trimestre 2019, Koovea espère lancer une version complémentaire, favorisant cette fois une intégration encore plus facile au sein du packaging des produits pour un suivi, non pas sur une seule partie de la chaine logistique, mais de bout en bout (de la fabrication des produits à leur injection).

La jeune pousse, qui avait dévoilé au CES de Las Vegas le prototype de son innovation de smart tracking, prévoit de participer une nouvelle fois au salon américain, mais cette fois avec son dispositif commercialisé.