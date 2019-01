Bear2B fusionne avec SnapPress et devient Argo

Le nouveau groupe s'appelle Argo. Grâce à ce rapprochement, les deux structures Bear2B et SnapPress, s'ouvrent de nouvelles perspectives et accélèrent leur développement à l'international.

Si la R&D autour de la technologie propriétaire de Bear2B restera à Montpellier, avec SnapPress, l'entreprise trouve un partenaire avec un modèle complémentaire dans le secteur de la réalité augmentée.

"SnapPress est une plate-forme universelle où l'on peut diffuser ses contenus en réalité augmentée, détaille Pierre Addoum, co-fondateur de Bear2B et Argo. C'est un modèle complémentaire au nôtre, avec des tarifs plus abordables et une clientèle issues de la filiale graphique comme le groupe Prisma Presse ou M6. Cette fusion est aussi naturelle dans le sens où SnapPress utilise la brique technologique de Bear2B et que nous partagions deux investisseurs : le groupe Prenant et le groupe Revue Fiduciaire."