Ingépréfa invente un moule innovant pour la construction

Créée en octobre 2019 à Millau (12) par Arnaud Vors, la société Ingépréfa est spécialisée dans l'ingénierie et la préfabrication d'éléments en béton. Incubée à l'IMT Mine Alès (30), elle est également accompagnée par la maison des entreprises de Millau Grand Causses.

« Ce double accompagnement est logique : je suis un ancien élève de l'École des Mines d'Alès et ma société, après une phase de pré-incubation qui a duré six mois, bénéficie du soutien du laboratoire de recherche de l'incubateur IMT Alès, résume le fondateur de l'entreprise. En parallèle, la Maison des Entreprises de Millau a lancé au printemps dernier un concours à projets que j'ai remporté dans la catégorie innovation. Depuis, cette pépinière d'entreprises m'a aidé à m'implanter à Millau et m'accompagne dans la recherche de partenaires. »