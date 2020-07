Il a pris ses fonctions le 15 juin dernier, en pleine période de déconfinement : Jérémy Certoux, ex-directeur général de SECIB (filiale du groupe montpelliérain Septeo), est le nouveau directeur général d'Agysoft, filiale du groupe montpelliérain [email protected] Solutions. Il s'agit d'une création de poste qui va permettre au président du groupe, Christophe Gardent, de se consacrer aux projets transverses et à la croissance externe.

« Aujourd'hui, j'ai besoin de déléguer pour me concentrer sur le développement du groupe, commente Christophe Gardent. Jérémy Certoux va impulser une nouvelle dynamique. »

Créé en 1989, [email protected] Solutions est éditeur de progiciels spécialisé dans l'achat et les marchés publics à destination des acheteurs publics et des acteurs privés (maîtres d'œuvres, habitat social, laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs de dispositifs médicaux, industriels et prestataires du secteur public).

Le groupe, dont le siège social est à Grabels...